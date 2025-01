Klasemen Liga 1 Pekan Ke-31: PSM Makassar Kudeta Bhayangkara

Rekap Hasil Liga 1: PSM Makassar vs PSIS Semarang Imbang 0-0, PSS Sleman Kalahkan Arema FC 3-1

Hasil pekan ke-31 lainnya: Mitra Kukar 0-4 Borneo FC Persija Jakarta 2-0 Semen Padang Persela Lamongan 1-0 Persib Bandung Perseru Serui 2-1 Persipura Jayapura Madura United vs Bhayangkara FC (ditunda)

Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persija Jakarta vs PSM Makassar dan Semen Padang FC vs Persis Solo

Rabu, 25 Oktober 2017

15:00 Barito Putera vs Bali United

18:30 PS TNI vs Sriwijaya FC

18:30 Arema FC vs Persegres Gresik United (tvOne)