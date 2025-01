Liga Champions: Morata Kembali Perkuat Chelsea, AS Roma Waswas

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang AS Roma, Edin Dzeko, menunjukkan rasa cemas menjelang laga Liga Champions melawan Chelsea di Stadion Stamford Bridge, Kamis dinihari nanti, 19 Oktober 2017. Dia tampak khawatir dengan kabar Alvaro Morata siap diturunkan dalam laga itu.



Dzeko menyatakan Chelsea merupakan tim dengan materi pemain yang kuat. Karena itu, dia pun berharap Chelsea akan kehilangan lima pemainnya. Satu di antara lima pemain itu, menurut dia, adalah Alvaro Morata, yang dikabarkan telah pulih dari cedera.



"Jika bisa, saya harap mereka tidak akan menurunkan setidaknya lima pemain. Tim mereka memiliki banyak pemain top. Alvaro Morata beradaptasi dengan baik di Liga Primer. Akan lebih baik untuk kami jika dia absen dan beristirahat untuk laga berikutnya," ujar Dzeko dalam konferensi pers menjelang laga itu.



Sebelumnya, pelatih Chelsea, Antonio Conte, memastikan Morata siap diturunkan dalam laga melawan AS Roma. Morata sempat mengalami cedera hamstring ringan saat memperkuat tim nasional Spanyol pada laga kualifikasi Piala Dunia 2018.



Musim ini Morata memang merupakan mesin gol utama Chelsea. Total dia telah mencetak tujuh gol dari sembilan laga di semua kompetisi. Di Liga Champions, Morata mencetak satu gol kemenangan Chelsea atas Atletico Madrid, tiga pekan lalu.



Tanpa Morata, akhir pekan lalu Chelsea ditekuk Crystal Palace, yang menempati dasar klasemen Liga Inggris. Dzeko pun mengkhawatirkan Chelsea akan melampiaskan kemarahan atas kekalahan itu pada laga melawan AS Roma.



"Kami tahu kami akan menghadapi tim yang memiliki amarah dan pelatih yang akan memotivasi mereka hingga maksimal, tapi kami akan berfokus kepada diri kami sendiri," ujarnya.



Chelsea saat ini berada di puncak klasemen Grup C Liga Champions dengan perolehan enam angka dari dua laga. Namun AS Roma siap menyalip posisi Chelsea karena mereka hanya berjarak dua angka.



MIRROR | UEFA