Mourinho dan Manchester United Telah Sepakati Kontrak

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho dikabarkan telah sepakat menggantikan Louis van Gaal dan bakal menjadi manajer baru Manchester United beberapa jam lagi, lapor Sky Sports Italia.



Menurut Sky Sports Italia, bekas manajer Inter Milan dan Real Madrid itu baru saja menyepakati perjanjian dengan manajemen United. Kesepakatan ini akan dirampungkan dalam hitungan jam ke depan.



"Jose Mourinho akan menjadi manajer Manchester United berikutnya," demikian dituliskan laman Sky Sports edisi Italia itu, Jumat, 13 Mei 2016. "The Special One, yang kembali dari masa kepelatihan keduanya (yang gagal) bersama Chelsea, akan menjadi pengganti Louis van Gaal di Old Trafford."



"Untuk saat ini belum ada kesepakatan resmi, namun tampaknya hanya tinggal beberapa jam saja," demikian dilaporkan Sky Sports Italia.



Impian Van Gaal bisa memasuki tahun ketiga dan sekaligus tahun terakhir dalam kontraknya bersama MU menjadi berantakan setelah kalah 2-3 dari West Ham United pada Selasa lalu.



Hasil ini membuat United berada di ambang absen di Liga Champions. Untuk bisa lolos ke Liga Champions, MU harus mengalahkan Bournemouth sambil berharap Manchester City dikalahkan Swansea City dalam laga terakhir Liga Inggris pada Minggu pekan ini.



Pendahulu Van Gaal, David Moyes, dipecat dua tahun lalu ketika MU mustahil finis di urutan empat besar, setelah kalah 0-3 dari Everton di Goodison Park.



