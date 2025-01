Persib Bandung Punya Pelatih Baru: Roberto Carlos Mario Gomez

English version: 5 Facts About Persib Bandung's New Coach Mario Gomez



Dalam pengumuman klub itu juga disebutkan Coach of the Year Liga Malaysia tahun 2015/2016 ini sudah memantau pemain Persib yang akan dipertahankan dan mulai bekerja mencari pemain baru untuk memperkuat Persib nantinya.



"Mario Gomez saat ini berada di Argentina, tengah mengurus segala persyaratan untuk bisa datang ke Indonesia. Pelatih berusia 60 tahun ini akan tiba di Bandung untuk diperkenalkan kepada bobotoh pada awal Desember 2017," kata manajemen Persib. "Demi kejayaan dan Persib yang lebih baik, semoga Mario Gomez dapat membantu mewujudkan cita-cita manajemen dan Bobotoh. Persib Salawasna!"



Persib, yang awalnya digadang-gadang menjadi juara, pada musim ini hanya bisa menempati posisi ke-13 klasemen, dari 18 peserta.



