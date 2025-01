Rekap Hasil Bola Sabtu Dinihari 11 Januari 2025: Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Arab Saudi

Pada pertandingan Piala FA lainnya, tim League One (divisi ketiga) Wycombe melaju dengan kemenangan kandang 2-0 atas tim Championship Portsmouth. Mereka menang melalui gol di babak pertama dari Brandon Hanlan dan Sonny Bradley.

Piala FA (Babak Ketiga) Wycombe vs Portsmouth 2-0 Aston Villa vs West Ham 2-1.

Di Liga Prancis, dua laga yang berlangsung tanpa pemenang. Nantes ditahan AS Monaco 2-2, sedangkan Auxerre bermain imbang 0-0 dengan Lille. Di Liga Arab Saudi, Al Ahli mengalahkan Al Shabab 3-2.

Liga Spanyol (Pekan ke-19) Rayo Vallecano vs Celta Vigo 2-1

Liga Italia (Pekan Ke-20) Lazio vs Como 1-1.

Liga Jerman (Pekan ke-16) Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen 2-3

