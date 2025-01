Jadwal Liga 1 Sabtu 11 Januari 2025: Dua Tim Papan Atas Persib Bandung dan Persebaya Surabaya Main Tandang Hari Ini

Satu pertandingan lainnya dijadwalkan mulai 19.00 WIB, yakni Dewa United vs Arema FC di Stadion Pakansari, Bogor. Tim asuhan Jan Olde Riekerink di posisi kesepuluh dengan 25 poin, tertinggal tiga poin dari tim Singo Edan yang ada di posisi kelima.

Sebelumnya, rangkaian pertandingan pekan ke-18 diawali dengan dua partai Malut United vs Madura United dan Barito Putera vs Persija Jakarta. Kedua laga ini dimainkan berbarengan di Stadion Gelora Kie Raha, Maluku Utara, dan Stadion Sultan Agung, Bantul, pada 15.30 WIB.

Jumat, 10 Januari 2025 Malut United vs Madura United (0-1) Barito Putera vs Persija Jakarta (2-3)

Sabtu, 11 Januari 2025

PSBS Biak vs Persib Bandung (13.30 WIB)

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (15.30 WIB)

Dewa United vs Arema FC (19.00 WIB)