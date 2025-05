TEMPO.CO, Turin - Juventus memastikan gelandang elegan Andrea Pirlo sudah resmi berganti kostum setelah memutuskan pindah ke New York City FC. Pemain tim nasional Italia ini akan bermain bersama Frank Lampard dan David Villa di klub Amerika Serikat setelah meninggalkan tanah kelahiran untuk pertama kali dalam kariernya.



Salam perpisahan disampaikan Juventus dalam situs web mereka. Juventus mengucapkan terima kasih kepada pemain 36 tahun itu atas empat musim yang ia habiskan dan empat trofi Seri A yang direngkuh berturut-turut. Il Metronome juga membantu Bianconeri sampai di final Liga Champions untuk pertama kali dalam 12 tahun terakhir meski akhirnya takluk 3-1 oleh Barcelona.



New York City FC juga telah membenarkan hijrahnya Pirlo lewat situs resminya. Klub New York tersebut menekankan kegembiraan mereka atas kehadiran Pirlo.



Pirlo sendiri antusias menghadapi tantangan baru bersama klub Amerika itu. "Saya sudah menginginkan pengalaman ini sejak lama, dan sekarang kesempatan tersebut jadi kenyataan. Klub ini sedang bangkit dan berbagi rasa lapar yang sama untuk merengkuh hasil penting di liga. Saya berharap untuk menang," ujar Pirlo.



Ia juga mengakui ada beberapa kesempatan bermain di luar Italia sebelumnya. Namun, saat memilih New York City FC sebagai klub barunya, Pirlo tidak pernah ragu setelah melihat antusiasme orang-orang di sana untuk menyaksikan tim tersebut tampil.



"Saya sudah bertemu dengan pelatih Jason Kreis, dan ia memberikan kesan yang fantastis mengenai klub ini. Dia punya ide yang bagus, dan saya yakin kami bisa menjalin hubungan yang baik," ucapnya.



Saat yang bersamaan, Juventus dan pendukungnya mengucapkan salam perpisahan bergelombang--terbesar yang pernah dilakukan pada pemain klub itu--di berbagai media sosial dengan judul “Thank You Maestro” bertagar #WeAreImpressed. Pirlo bergabung ke Juventus dengan status bebas transfer dari AC Milan serta berhasil melakoni 164 laga dan mencetak 19 gol.



