Setelah Bungkam Maribor, Liverpool Kini Tatap Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Emre Can sangat gembira dengan kemenangan 7-0 yang didapat Liverpool atas Maribor dalam laga Liga Champions di kandang lawan, Rabu dinihari tadi. Can mengatakan kemenangan itu membuat mereka kini percaya diri menghadapi Tottenham Hotspur yang akan menjadi lawan mereka, akhir pekan nanti.



Can menyatakan kemenangan itu terasa sangat spesial karena itu adalah kemenangan pertama mereka setelah kembali berlaga di Liga Champions musim ini. Terlebih pada laga itu mereka mampu menang tanpa kebobolan satu gol pun.



"Hasil itu sangat luar biasa. Kami tidak kebobolan dan kami bisa mencetak gol, juga menciptakan banyak peluang. Saya kira kami layak menang," ujar Can, seperti dilansir laman Liverpool Echo.



Can menyatakan timnya harus terus mencetak gol karena dengan cara itulah mereka akan bisa terus meraih kemenangan. Dia pun berharap timnya bisa terus mempertahankan performa seperti itu setelah rentetan hasil buruk diterima Liverpool dalam delapan laga sebelumnya.



"Sekarang kami akan bersiap melawan Tottenham pada Ahad. Itu akan menjadi pertandingan yang hebat dan semoga kami bisa bermain seperti hari ini," kata Can.



"Kami sangat fokus pada pertandingan, kami bermain 100 persen. Kami mengawal pertandingan dengan cepat dan mencetak gol cepat. Ini sangat bagus bagi kami," tuturnya.



Kemenangan itu memang menghentikan rekor kurang menyenangkan yang didapat Liverpool. Dalam delapan laga terakhir, mereka hanya mampu menang satu kali dan menelan dua kekalahan, sedangkan enam laga lain berakhir imbang.



Kemenangan atas Maribor membawa The Kop naik ke puncak klasemen Grup E Liga Champions. Perolehan lima angka yang dimiliki Liverpool sebenarnya sama dengan perolehan Spartak Moskowm yang pada laga lain menumbangkan Sevilla dengan skor 5-1. Namun Liverpool unggul dalam produktivitas gol.



