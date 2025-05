TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tak hanya terjadi di lapangan hijau. Kedua pemain itu merupakan dua pemain sepak bola peraup uang terbanyak tahun lalu, menurut majalah bisnis Amerika, Forbes.



Menurut Forbes, Ronaldo meraup US$ 82 juta dolar atau sekitar Rp 1,094 triliun tahun lalu. Dia mengalahkan Lionel Messi yang hanya memperoleh US$ 77 juta atau sekitar Rp 1,027 triliun.



Pendapatan Ronaldo itu terbagi dua, dari bayarannya sebagai pemain sepak bola dan sebagai model sejumlah iklan produk. Pendapatan terbesar Ronaldo memang masih berasal dari lapangan hijau.



Dari Madrid, tahun lalu dia mendapatkan US$ 53 juta atau sekitar Rp 707,28 miliar. Sementara dari pendapatan membintangi iklan sejumlah produk, Ronaldo mengantongi US$ 29 juta atau sekitar Rp 387 miliar.



Majalah Forbes menyebut Ronaldo sebagai papan iklan berjalan. Hampir seluruh bagian tubuh Ronaldo terpampang di berbagai iklan.



Rambutnya menjadi komoditas untuk produk sampo Clear, tangannya dilingkari jam tangan mewah Tag Heuer dan menggenggam telepon pintar buatan Monster.



Perut kotak-kotaknya menjadi penggaet untuk peralatan kebugaran Sixpad Training Gear dan juga makanan kesehatan Herbalife. Untuk urusan busana, dia juga mendapat uang dari Sacoor Brothers dan produknya busana miliknya sendiri, CR7. Untuk sepatu, perusahaan apparel Amerika Serikat, Nike, juga menjadi sponsor Ronaldo, selain sepatu bermerek CR7.



Pendapatan tinggi Ronaldo itu tak lepas dari aktivitasnya di dunia sosial. Pemain asal Portugal itu merupakan atlet pertama yang bisa meraih 200 juta pengikut di dunia sosial. Saat ini dia memiliki 210 juta pengikut yang terbagi dalam tiga platform, yakni Facebook, Twitter, dan Instagram.



Dengan jumlah pengikut sebanyak itu, tentu saja banyak produk mengantre untuk menjadikan Ronaldo sebagai bintang iklan mereka.



Sedangkan Messi tahun lalu memperoleh US$ 51 juta setelah berhasil membawa Barcelona menggondol tiga gelar. Dia juga hanya mendapatkan 26 juta dolar Amerika dari sektor iklan. Messi memang tak banyak membintangi iklan.



Penyerang mungil asal Argentina itu hanya menjadi iklan untuk Adidas, Gatorade, Lays, dan EA Sports. Dia juga hanya memiliki 82 juta pengikut di media sosial.



FORBES | FEBRIYAN