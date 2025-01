Tercipta Duel Manchester City vs Real Madrid di Babak Playoff Liga Champions, Sesuatu yang Tak Diharapkan Carlo Ancelotti

Ia juga mengatakan kepada Movistar, "City memiliki lebih banyak peluang untuk memenangkan Liga Champions. Tapi untuk memenangkan Liga Champions, Anda harus memenangkan setiap pertandingan."

Berikut Hasil Undian Babak Playoff Liga Champions

Brest vs PSG

Manchester City vs Real Madrid

Monaco vs Benfica

Celtic vs Bayern Munchen

Club Brugge vs Atalanta

Juventus vs PSV

Sporting CP vs Borussia Dortmund

Feyenord vs AC Milan

Jadwal Pertandingan Playoff Liga Champions

Pertandingan playoff fase gugur dimainkan selama dua minggu:

Leg Pertama: 11/12 Februari 2025

Leg Kedua: 18/19 Februari 2025.