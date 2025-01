3 Film Fedi Nuril yang Karakternya Memiliki 2 Istri

Meski begitu, Fedi tidak keberatan dengan julukan tersebut dan menggunakan sebutan itu sebagai media promosi film-filmnya. "Penonton film gue terbelah dua. Gue akan berusaha memuaskan keduanya. Due to popular demand, i'm back to my roots," begitu Fedi menulis di akun X miliknya pada 19 November 2024 saat mempromosikan film 1 Imam 2 Makmum.



Film Fedi Nuril dengan Karakter 2 Istri

Meski kerap membintangi sejumlah film bertema poligami, namun tidak semua film tersebut membuat karakter yang diperankan Fedi memiliki dua istri. Seperti film 1 Imam 2 Makmum yang bercerita tentang Arman (Fedi Nuril) yang menikah dengan Anika (Amanda manopo), namun belum bisa mengikhlaskan kematian istri sebelumnya, Leila (Revalina S. Temat). Film tersebut baru akan tayang 16 Januari 2025.