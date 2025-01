3 Pemeran Utama Film Korea Secret: Untold Melody yang Tayang Bulan Januari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea Selatan berjudul c yang merupakan remake dari film populer Taiwan Secret (2007), menjadi salah satu film yang sangat dinantikan penayangannya di layar lebar pada akhir Januari 2025 mendatang. Bergenre romansa fantasi, film ini akan menampilkan tiga bintang ternama yang saling beradu peran yaitu D.O. EXO, Won Jin Ah, dan Shin Ye Eun.

Dilansir dari Soompi, Secret: Untold Melody yang disutradarai Seo You Min menampilkan kisah romansa fantasi yang dimulai ketika Yoo Joon (D.O. EXO), seorang pianis jenius dan mahasiswa musik yang sedang mengalami keterpurukan secara tidak sengaja bertemu Jung Ah (Won Jin Ah) yang memainkan melodi menawan di ruang latihan lama di kampus. Jung Ah merupakan seorang mahasiswa musik yang digambarkan menyimpan rahasia.

Adapun Shin Ye Eun berperan sebagai In Hee, seorang pemain biola yang berani dan percaya diri yang menjadi perwakilan kelas untuk jurusan musik instrumental. Pemilihan ketiga bintang ini dengan segera menarik perhatian para pecinta film karena nama D.O. EXO, Won Jin Ah dan Shin Ye Un sudah tak asing lagi bagi industri perfilman Korea Selatan. Mereka dikenal memiliki rekam jejak yang menarik dengan kualitas akting yang telah ditampilkan dalam berbagai drama maupun film.

D.O. EXO

Dikutip dari Mydramalist.com, Doh Kyung Soo atau yang lebih dikenal sebagai D.O. EXO merupakan seorang aktor Korea Selatan kelahiran 12 Januari 1993. Sebelum menjadi aktor, ia lebih dulu berkarir sebagai penyanyi dari idola grup EXO yang debut pada 2012 lewat lagu Mama. Setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama SM Entertainment pada 2023, D.O. berada di bawah naungan agensi bernama SooSoo Company.

Dikutip dari IMDb, Kyung Soo memulai debut aktingnya pada September 2024 dengan peran pendukung dalam film Cart. Pada tahun yang sama, ia membuat debut layar kacanya dengan memainkan peran pendukung dalam drama SBS It's Okay, That's Love, yang dibintangi oleh Gong Hyo-jin dan Jo In-sung. Atas penampilannya di film tersebut, Kyung-soo mendapat pujian dari kritikus film Heo Ji-woong dan kemudian dinominasikan untuk penghargaan Aktor Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-51.

Pada November 2016, Kyung-soo membintangi bersama Jo Jung-suk dan Park Shin-hye dalam film My Annoying Brother, memerankan seorang atlet Judo tingkat nasional. Ia pun dianugerahi penghargaan Aktor Baru Terbaik Blue Dragon Film Awards setahun kemudian untuk penampilannya dalam film tersebut.

Dalam perjalanan karirnya sebagai aktor, D.O. mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan akting yang berkualitas. Dikutip dari Asianwiki, Sejak ia debut sebagai aktor, namanya telah menghiasi berbagai drama dan film yang meraih popularitas tinggi. Salah satunya adalah saat ia berperan sebagai pemeran utama layar kaca pertamanya, seorang putra mahkota dalam drama 100 Days My Prince. Serial tersebut sukses secara komersial, menjadi drama Korea dengan rating tertinggi kelima dalam sejarah televisi kabel. Secret: Untold Melody akan menjadi comeback D.O. ke layar lebar setelah satu tahun sejak film terakhirnya The Moon (2023).

Won Jin Ah

Won Jin Ah adalah seorang aktris Korea Selatan kelahiran 29 Maret 1991 di Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan. Dikutip dari mydramalist.com, Won Jin Ah bermimpi menjadi seorang aktor tetapi tidak lulus ujian masuk sehingga memilih untuk belajar tentang perencanaan budaya.

Setelah melakukan berbagai pekerjaan sambilan untuk menghidupi keluarganya, ia pun didorong untuk pindah ke Seoul dan akhirnya muncul untuk pertama kali dalam film pendek pada 2015 The Chosen: Forbidden Cave.

Setelah mengalahkan lebih dari seratus calon dalam sebuah audisi, ia kemudian terpilih sebagai pemeran utama wanita dalam serial drama televisi tahun 2017-2018 Just Between Lovers, yang membuatnya menerima nominasi untuk Aktris Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards dan kemenangan pendatang baru di APAN Star Awards. Ia juga menerima nominasi untuk Aktris Baru Terbaik dalam Chunsa Film Art Awards ke-25 tahun 2020 untuk filmnya Long Live the King (2019)

Dikutip dari Soompi, pada 18 Agustus 2023, agensi Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung, Artist Company, mengumumkan bahwa Won Jin Ah menjadi anggota baru yang bergabung dengan agensi yang diisi oleh aktor dan aktris ternama di Korea Selatan itu.

Shin Ye Eun

Shin Ye Eun adalah aktris, model, dan pembawa acara Korea Selatan yang lahir pada 18 Januari 1998 di Sokcho, Gangwon. Ia mengawali karir dalam industri hiburan Korea Selatan ketika terpilih menjadi model sampul untuk College Tomorrow 840, sebuah majalah khusus untuk perguruan tinggi di Korea pada 2017. Setahun kemudian, ia mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama dalam web series A Teen sebagai Do Ha Na. Tak lama setelah itu, Shin Ye Eun berhasil menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment.

Atas penampilannya yang memukau dalam A Teen, ia kembali mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama dalam drama He is Psychometric sebagai Yoon Jae In pada 2019 . Karirnya semakin melejit ketika ia berhasil memiliki dua proyek drama, yaitu Yumi’s Cells dan Revenge of Others pada 2022. Dikutip dari IMDb, ia memenangkan penghargaan Aktris Baru Terbaik - Televisi di Blue Dragon Series Awards ke-2 untuk penampilannya dalam The Revenge of Others.

Kendati demikian, nama Shin Ye Eun bisa dibilang meraih popularitas yang begitu tinggi ketika perannya sebagai antagonis dari serial Netflix berjudul The Glory. Ia berperan sebagai Park Yeon Jin muda yang memimpin kelompok pertemanannya untuk melakukan bully yang begitu kejam terhadap Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), di mana terdapat adegan saat ia menggunakan catok untuk menyiksa Moon Dong Eun. Hal itupun berhasil membuat para penonton takjub terhadapnya.

Kesuksesannya memerankan Park Yeon Jin muda terbukti ketika ia kehilangan banyak followers di akun Instagramnya. Shin Ye Eun berhasil membuat penonton emosi hingga ke dunia nyata.

Gezita Inova Rusyda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

