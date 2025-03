Mengenal My First Story Band Rock Jepang yang akan Konser di Indonesia

BAND rock asal Jepang My First Story akan konser perdana di Indonesia bertajuk My First Story Live in Jakarta 2025 bertempat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 26 Juli 2025. My First Story band asal Shibuya, Tokyo yang terbentuk pada 2011. Band ini beranggota Hiro (vokal), Teru (gitar), Nob (bass), dan Kid'z (drum), dikutip dari Antara.

Karier dan Perjalanan Bermusik

Delapan bulan setelah pembentukan band, pada 4 April 2012 mereka merilis album debut berjudul My First Story. Pada 2013, album ini telah terjual sebanyak 20 ribu copy dan menjadi rilis pertama dari label Intact Records. Video musik untuk lagu utama Second Limit disutradarai oleh Maxilla, tim produksi video yang sebelumnya bekerja dengan coldrain, Crossfaith, dan SiM. Album tersebut membawa mereka ke berbagai festival musik besar di Jepang termasuk ke Summer Sonic Festival pada 19 Agustus 2012.

Pada 5 Agustus 2015, My First Story merilis single keempat berjudul Alone. Single ini dirilis dalam rangka kerja sama bersama Project HAL dan digunakan dalam TVCM kala itu. Pada Mei hingga Juni 2015, My First Story berkolaborasi dengan Another Story dalam Intact Records Tour.

Formasi Baru My First Story

Sho gitaris utama yang juga leader band ini memutuskan untuk hiatus pada Oktober 2015, Sho mengumumkan hiatus karena alasan pribadi. Ia tampil dalam konser terakhirnya pada 2 Desember. Saat itu Hiro mengumumkan pertunjukan terakhir mereka sebagai lima anggota. Meskipun Sho tidak tampil, ia tetap terlibat dalam album berikutnya sebagai komposer dan produser. My First Story tidak mencari pengganti dan tetap beranggota empat orang.

Mereka sempat menghapus akun media sosial sebelum meluncurkan klub fan StoryTeller pada 8 Januari 2016. Pada 3 Maret 2016, Masack mengundurkan diri, kemudian Kid'z dari band Loth yang bubar direkrut sebagai drummer baru. Teru menggantikan posisi Sho sebagai gitaris utama.

Perjalanan My First Story

Setelah pembentukan formasi baru, My First Story menggelar konser bertajuk Highest Life Party Vol. 5 di Shibuya O-East pada 10 Maret 2016. Konser tersebut sekaligus sebagai pengumuman dari para anggota band bahwa mereka akan mengadakan tur nasional bertajuk We're Just Waiting 4 You Tour 2016 yang mencakup 47 prefektur serta album keempat yang dirilis pada musim panas.

Album keempat mereka Antithese dirilis pada 29 Juni 2016. Mereka mencapai peringkat keempat di tangga lagu Oricon. Tur nasional tersebut berlangsung dari Juni hingga Oktober 2016. Tur berakhir di Nippon Budokan sekaligus sebagai peluncuran single terbatas mereka We’re Just Waiting 4 You. Dalam konser tersebut, Sho tampil secara mengejutkan di sesi encore. Lagu terakhir mereka, Home ditampilkan dengan Hiro yang menceritakan makna lagu tersebut.

Pada 29 Oktober 2016, My First Story mengadakan konser internasional pertama mereka di Taiwan sebagai bagian dari We're Just Waiting 4 You Tour 2016 Asia. Kini, My First Story terus memperluas jangkauan mereka dengan menggelar tur internasional.

Anggota

Dikutip dari Last FM, susunan terbaru My First Story, yaitu

- Hiro (Hiroki Moriuchi), vokal (2011 - sekarang)

- Nob (Nobuaki Katou), bass (2011 - sekarang)

- Sho (Sho Tsuchiya), gitar (2011 - 2015) (sedang hiatus)

- Teru (Teruki Nishizawa), gitar (2011 - sekarang)

- Kid'z (Shouhei Sasaki), drum (2016 - sekarang)

Mantan anggota:

- Masack, drum (2011 - 2016)