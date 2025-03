5 Aktor Korea Selatan yang Pernah Terjerat Skandal Pelecehan Seksual

Korea Selatan dikenal dengan industri hiburan yang gemilang, didukung oleh aktor dan aktris berbakat yang mampu menampilkan kualitas akting luar biasa. Tak heran jika banyak dari mereka dianggap memiliki kontribusi besar dalam dunia perfilman dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, di balik kesuksesan dan popularitas mereka, ada sejumlah aktor pria yang tersandung skandal serius, terutama terkait kasus pelecehan seksual. Siapa saja aktor yang terjerat kasus ini?

Industri hiburan Korea Selatan menempatkan aktornya sebagai figur publik berpengaruh, dengan popularitas yang meluas hingga kancah internasional. Namun, di balik ketenaran, kehidupan pribadi mereka kerap menjadi sorotan, di mana kesalahan sekecil apa pun bisa memicu reaksi keras. Beberapa aktor bahkan tersandung skandal serius yang melibatkan dugaan pelecehan seksual.

Berikut adalah 5 aktor Kores Selatan yang pernah terjerat skandal pelecehan seksual:

1. O Yeong Su

Menurut laporan Deadline, pada Maret 2024, aktor veteran O Yeong-su, yang dikenal luas melalui perannya dalam Squid Game, dijatuhi hukuman percobaan atas tuduhan pelecehan seksual yang terjadi pada 2017. Pengadilan Cabang Seongnam di Distrik Suwon menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara dengan masa percobaan dua tahun, serta mewajibkan O untuk mengikuti 40 jam program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual. Putusan ini didasarkan pada kesaksian korban, yang dinilai selaras dengan bukti-bukti yang ada, termasuk catatan dalam buku harian dan laporan konseling yang dibuat setelah kejadian.

Kasus ini bermula dari dugaan bahwa O Yeong-su, yang kini berusia 80 tahun, telah memeluk dan mencium pipi seorang wanita tanpa persetujuannya saat melakukan tur pertunjukan pada 2017. Meskipun ia membantah tuduhan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa kesaksian korban koheren dan tidak mungkin direkayasa.

Dikutip dari Korea Times, O Yeong-su kemudian mengajukan banding terhadap keputusan tersebut pada Agustus 2024, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat. Kasus ini pun terus menjadi perhatian publik, terutama mengingat status O sebagai aktor senior yang telah berkarier selama lebih dari lima dekade. Ia juga meraih penghargaan Best Performance by an Actor in a Supporting Role on TV di Golden Globe Awards 2022 atas perannya dalam Squid Game, serial original Netflix yang mendunia.

2. Yoo Ah In

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat aktor Yoo Ah-in pada 2024 akhirnya dihentikan oleh Kepolisian Yongsan, Seoul, karena kurangnya bukti yang cukup. Dikutip dari Allkpop, sebelumnya, seorang pria berusia 30-an yang diidentifikasi sebagai 'A' melaporkan Yoo atas dugaan pemerkosaan yang terjadi pada 14 Juli di sebuah apartemen di Distrik Yongsan.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Korea Selatan, kasus ini dikategorikan sebagai "pemerkosaan imitatif" karena melibatkan korban sesama jenis. Namun, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa Yoo pada 28 Agutus, polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini karena tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuduhan tersebut yang diumumkn pada 19 September 2024.

Kuasa hukum Yoo Ah-in, Bang Jung-hyun, sejak awal membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada kliennya dan meminta publik untuk tidak berspekulasi mengenai kehidupan pribadi sang aktor. Dengan dihentikannya kasus ini, nama Yoo Ah-in dalam skandal pelecehan seksual ini secara hukum telah dibersihkan.

Meskipun terbebas dari tuduhan pelecehan seksual, citra Yoo Ah-in tetap tercoreng karena terjerat kasus lain yakni penyalahgunaan narkoba yang membuatnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara, dilansir dari Koreajoongangdaily, Yoo Ah didenda sebesar 2 juta won (sekitar Rp25 juta), serta penyitaan aset senilai 1,54 juta won.

3. Park Yoochun

Merujuk pada Soompi, pada 2016, aktor Park Yoochun dilaporkan oleh empat wanita atas dugaan pelecehan seksual, tetapi kemudian dibebaskan dari semua tuduhan karena kurangnya bukti. Salah satu pelapor, yang disebut sebagai "A," justru dituntut balik atas pencemaran nama baik dan tuduhan palsu. Namun, setelah melalui dua kali persidangan, A dinyatakan tidak bersalah, dan Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari pihak kejaksaan.

Pada 2018, A mengajukan gugatan perdata terhadap Park Yoochun, menuntut kompensasi sebesar 100 juta won (sekitar $90.000). Pengadilan akhirnya memerintahkan Park Yoochun membayar 50 juta won (sekitar $45.000) dalam mediasi wajib pada Juli 2019, tetapi ia tidak segera memenuhi kewajiban tersebut.

Setelah sempat menghadapi sidang penahanan pada April 2020, Park Yoochun akhirnya menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam dua tahap pada 31 Desember 2020 dan 31 Januari 2021, dengan total 56 juta won (sekitar $50.000) termasuk bunga keterlambatan. Pernyataan resmi mengenai penyelesaian ini dirilis pada 3 Februari 2021 oleh pengacara A, yang menekankan bahwa meskipun Park Yoochun telah meminta maaf dan membayar ganti rugi, korban masih mengalami pelecehan dari beberapa penggemarnya. Kasus ini menjadi salah satu skandal besar yang mencoreng citra Park Yoochun di industri hiburan Korea Selatan.

4. Kang Ji Hwan

Pada 2019, aktor Kang Ji-hwan tersandung skandal besar setelah ditahan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dua wanita. Dikutip dari Korea Times, awalnya, ia membantah tuduhan tersebut dengan alasan tidak mengingat kejadian, tetapi kemudian mengakuinya dalam pemeriksaan polisi. Insiden terjadi pada 9 Juli di rumahnya di Gwangju, di mana ia diduga memperkosa satu wanita dan melecehkan wanita lainnya setelah mereka minum bersama. Kedua korban merupakan staf dari perusahaan subkontraktor yang bekerja untuk agensinya dan tertidur di rumahnya ketika kejadian terjadi.

Akibat skandal ini, kontraknya dengan Huayibrothers Korea diputus hanya dua bulan setelah mereka bekerja sama, dan ia dikeluarkan dari drama Joseon Survival, yang masih dalam proses penayangan saat itu. Setelah melalui proses hukum, Kang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dengan masa percobaan selama lima tahun, yang berarti ia akan dipenjara jika melakukan pelanggaran serupa selama masa percobaan tersebut.

5. Lee Jin Wook

Pada 2016, aktor Lee Jin-wook sempat menghadapi tuduhan pelecehan seksual dari seorang wanita berusia 30-an. Dikutip dari Korea Times, kasus ini menarik perhatian publik setelah wanita tersebut melaporkan Lee ke polisi pada 14 Juli, mengklaim bahwa insiden terjadi dua hari sebelumnya setelah mereka minum bersama di apartemennya.

Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian Suseo mengungkapkan bahwa wanita tersebut akhirnya mengakui tuduhan itu tidak benar. Polisi menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang mendukung kasus pelecehan seksual, dan setelah meninjau pernyataannya, wanita tersebut mengak membuat laporan palsu.