5 Drakor Baru yang Akan Tayang April 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan April 2025 diprediksi akan menjadi momen yang penuh kejutan bagi para penggemar drama Korea disingkat drakor. Salah satu serial yang paling dinanti-nantikan adalah Resident Playbook, yang rencananya akan tayang perdana bulan depan.



Meskipun tanggal pasti penayangannya masih belum diumumkan, drama ini siap menjadi tontonan menarik. Selain itu, masih banyak drama lainnya yang akan meramaikan layar kaca di bulan tersebut. Berikut adalah beberapa drama yang patut diantisipasi!

1. WAY BACK LOVE (3 April 2025)

WAY BACK LOVE, drama produksi TVING, hadir dengan enam episode dan mengusung genre romantis, fantasi, serta misteri. Sebelumnya, drama ini dikenal dengan judul A WEEK BEFORE I DIE sebelum akhirnya diganti. Disutradarai oleh Choi Ha Na, drama ini menampilkan akting dari Gong Myung dan Kim Min Ha.



Jalan ceritanya akan membawa penonton dalam perjalanan emosional yang mendalam dengan alur yang unik. Poster pertama telah dirilis pada 5 Maret 2025, memberikan gambaran tentang kisah cinta yang penuh dengan intrik dan siap menggugah emosi penonton.

2. KARMA (4 April 2025)

KARMA merupakan drama thriller original dari Netflix yang dijadwalkan tayang pada 4 April 2025. Serial ini disutradarai oleh Lee Il Hyung, yang sebelumnya dikenal lewat kesuksesannya dalam film A VIOLENT PROSECUTOR. Dibintangi oleh Park Hae Soo, Shin Min Ah, Lee Kwang Soo, Kim Sung Kyun, dan Gong Seung Yeon, drama ini menampilkan enam karakter dengan kehidupan yang saling berkaitan oleh takdir misterius. Poster resmi yang telah dirilis memperlihatkan hubungan kompleks di antara para tokoh, menjanjikan kisah yang penuh ketegangan.

3. RESIDENT PLAYBOOK (12 April 2025)

Drama bertema medis ini menjadi salah satu yang paling dinantikan. RESIDENT PLAYBOOK mengisahkan perjuangan dokter muda di departemen obstetri dan ginekologi, menghadapi berbagai tantangan baik dalam profesi maupun kehidupan pribadi. Drama ini dibintangi oleh Go Yoon Jung, Shin Si Ah, Han Ye-ji, Kang You-seok, dan Jung Joon-won. Dijadwalkan tayang perdana pada 12 April 2025 dan akan berakhir pada 18 Mei 2025, drama ini akan hadir setiap hari Sabtu dan Minggu.

4. HOLY NIGHT: DEMON HUNTERS (30 April 2025)

Bagi pencinta film aksi dengan unsur horor, HOLY NIGHT: DEMON HUNTERS bisa menjadi pilihan yang menarik. Film ini mengisahkan sekelompok individu dengan kekuatan khusus yang bertugas membasmi sekte penyembah kegelapan. Dibintangi oleh Ma Dong-seok, Seohyun, dan David Lee, film ini akan menampilkan aksi menegangkan dalam menghadapi ancaman supernatural. Dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 April 2025, film ini siap memberikan sensasi ketegangan yang berbeda.

5. THE GREAT FLOOD - April 2025 (tanggal belum terkonfirmasi)

Film bertema bencana ini mengangkat kisah perjuangan bertahan hidup di tengah banjir besar yang melanda dunia. THE GREAT FLOOD berfokus pada seorang peneliti AI, An Na, dan seorang anggota tim keamanan, Hee Jo, yang harus bertahan di sebuah apartemen yang hampir tenggelam.



Dengan latar post-apocalyptic dan nuansa ketegangan yang kuat, film drakor ini menjadi salah satu yang paling ditunggu di bulan April 2025. Meskipun tanggal rilis pastinya belum diumumkan, banyak yang memprediksi bahwa THE GREAT FLOOD juga akan menjadi salah satu blockbuster besar tahun ini.



Marvela, Tiara Juwita dan Rifqi Dheva Z ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: 8 Drakor Tentang Perempuan Mandiri dan Tangguh yang Menginspirasi