5 Fakta Lee Se Young, Berasal dari Keluarga Chaebol dan Berprestasi Sebagai Aktris Sejak Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang drama 'Park's Marriage Contract' Lee Se Young mengonfirmasi dirinya akan kembali ke dunia hiburan melalui drama Korea teranyar besutan MBC dengan tajuk 'Motel California'. Dalam drakor bergenre romansa itu, Lee Se Young akan beradu akting dengan aktor Na In Woo yang mengangkat kisah pertemuan kembali cinta pertama setelah terpisah selama belasan tahun.

Drakor ini mengobati kerinduan para penggemar Se Young setelah beberapa waktu hiatus. Sejak awal kemunculannya dalam industri hiburan Lee Se Young telah menunjukkan bakat aktingnya yang luar biasa, berikut 5 fakta menarik tentang Lee Se Young.

1. Manfaatkan Privilage Keluarga dan Bakat Aktingnya

Karier Lee Se Young bisa dikatakan moncer dan berjalan mulus salah satunya ada andil koneksi keluarganya yang berasal dari chaebol (keluarga konglomerat). Keluarga Lee Se Young selain kaya juga memiliki relasi yang cukup luas di industri hiburan Korea Selatan, khususnya seni peran. Lee Se Young yang menunjukkan bakatnya di bidang akting pun memanfaatkan privilage tersebut sebagai batu loncatannya untuk debut sebagai aktris cilik. Tak tanggung-tanggung, pada usia 5 tahun ia telah mendapat peran dalam serial SBS 'The Brother's River'. Saat usia 12 tahun Lee Se Young juga terjun dalam film layar lebar 'Dance With Solitude'.

2. Mendapat Penghargaan di Usia Belianya

Debut filmnya dalam 'Dance With Solitude' mendapat apresiasi tinggi dari kritikus film sekaligus penonton. Lee Se Young berhasil membawakan karakter dengan baik, dirinya yang saat itu masih berusia 12 tahun berhasil membawa pulang penghargaan dari Chunsa Film Art Award kategori Aktris Muda Terbaik. Dari sana, ia pun mendapat pengakuan lebih untuk memulai karier profesionalnya dan berhasil melepaskan bayang-bayang koneksi keluarganya. Selain itu sang ibu terkenal sangat mendukung Lee Se Young untuk berkarier di industri hiburan Korea Selatan.

3. Mendapat Popularitas Usai Berhasil Membangun Kemistri dengan Hyunwoo

Dikutip dari kpopost.com, drama 'The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop' berhasil membawa popularitas bagi Lee Se Young. Drama tersebut berkisah tentang empat orang pria tampan yang berprofesi sebagai penjahit di toko jahit Wolgyesu. Lee Se Young berperan sebagai Min Hyo-Won yang dipasangkan dengan Hyun-Woo sebagai Kang Tae-Yang. Keduanya berhasil memadukan kemistri yang apik hingga memenangkan penghargaan KBS Drama Award kategori best couple. Penggemarnya juga menjuluki mereka dengan sebutan 'Ah-Choo Couple'.

4. Dinobatkan sebagai Ratu Sungshin University

Selepas lulusnya Lee Se Young dari Suhmoon Girl's High School perempuan kelahiran 20 Desember 1992 tersebut langsung melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di Sungshin University program studi Media Komunikasi. Saat itu Lee Se Young sangat populer di kampus, ia dan mendiang aktris Goo Hara yang satu almamater berhasil dinobatkan sebagai ratu kampus Sungshin University.

5. Kerap Memasang Foto Lawan Mainnya sebagai Wallpaper Ponsel

Lee Se Young membagikan salah satu kebiasaan yang ia lakukan untuk membangun chemistry yang baik dengan lawan mainnya, yaitu memasang foto aktor tersebut sebagai wallpaper di ponsel pribadinya. Hal ini Lee Se Young lakukan untuk membangkitkan rasa tertariknya saat bahkan dirinya sama sekali tidak mengenal secara personal lawan mainnya tersebut. Dari kebiasaan itu, Lee Se Young pun mulai bisa membangun hubungan chemistry dan mendalami karakternya.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | GEZITA INOVA RUSYDA

