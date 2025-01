5 Rekomendasi Film Song Hye Kyo yang Comeback Lewat Dark Nuns

Di tengah perjalanan hidupnya, Hwang Jin Yi mengalami patah hati akibat dilema cinta yang melibatkan dua pria, yakni kekasihnya Nomi (Yoo Ji Tae), dan Hee Yeol (Ryu Seung Ryong), seorang pejabat pemerintah yang berkuasa.



5. My Girl and I (2005)

Rekomendasi film Song Hye Kyo selanjutnya adalah My Girl and I. Ini merupakan film pertama Song Hye Kyo dan langsung didapuk sebagai pemeran utama. Adapun My Girl and I adalah remake atau pembuatan ulang dari film laris Jepang Crying Out Love from the Centre of the World.