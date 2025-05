5 Selebriti Ini Dulu Jadi Pelayan hingga Perias Mayat

TEMPO.CO, London - Anda mungkin mengira dunia selebriti begitu gemerlap. Begitu mudah dijalankan, hanya tampil cantik, uang akan datang sendiri.



Tapi tahukah Anda, mereka juga memiliki kisah perjuangan sebelum menikmati popularitas. Mereka bergulat untuk mendapatkan kesuksesannya. Mereka bahkan pernah merasakan masa-masa sulit bekerja sebagai pelayan. Dilansir The Richest, Minggu 5 Juli 2015 berikut 5 artis yang sempat menjadi 'pelayan' sebelum terkenal.



Madonna, pelayan Dunkin Donuts

Sebelum tenar, di masa mudanya, Madonna bekerja sebagai pelayan Dunkin Donuts di Times Square, New York. Madonna berhenti kuliah dan memutuskan diri untuk bekerja. Hanya saja, karier pelayannya tidak lama. Madonna dipecat ketika menumpahkan minuman ke pelanggannya.



Whoopi Goldberg, perias mayat

Semasa mudanya Whoopi Goldberg pernah menjadi perias mayat. Merias mayat agar terlihat cantik sebelum pemakaman. Sampai saat ini, Goldberg tak akan pernah lupa bagaimana mentornya menakutinya.



Mentornya selalu bersembunyi dan melompat keluar dari balik mayat untuk menakuti Goldberg yang tengah merias.



Jay-Z, pengedar narkoba

Sebelum menjadi seorang rapper terkenal, Jay Z sempat merasakan masa-masa sulit. Ia dibesarkan di lingkungan yang kasar. Di mana, Jay-Z mengatakan bahwa obat terlarang tak dapat terhindarkan.



Jay-Z bekerja sebagai pengedar obat-obatan tersebut. Ia menjualnya di apartemen sekitar rumahnya. Hal ini dilakukannya untuk membantu membayar tagihan utang ibunya.



Johnny Depp, salesman pulpen

Sebelum jadi aktor, Johnny Depp pernah menjadi salesman pulpen. Depp Duduk di trotoar jalan sembari memanggil pembeli.



Jon Bon Jovi, pembuat dekorasi Natal

Anda mungkin akan terkejut jika mengetahui pekerjaan John Bon Jovi sebelum tenar. Bon Jovi seorang pembuat dekorasi Natal. Hal itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan masa mudanya.



THE RICHEST | RINA ATMASARI