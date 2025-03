7 Rekomendasi Drama Korea Seru Tanpa Adegan Panas, Aman Ditonton saat Puasa

Selama bulan Ramadan, tersedia banyak pilihan kegiatan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Menonton film atau drama Korea bisa jadi salah satu pilihan. Namun bagi umat Islam, menghindari film yang penuh adegan vulgar di bulan suci ini adalah salah satu hal baik.

Ada beberapa drakor yang aman ditonton selama puasa. Beberapa daftar drama ini menampilkan adegan yang biasa saja, tidak terlalu vulgar. Berikut judul dan sinopsisnya, drama korea yang aman ditonton saat puasa:

1. Seoul Buster (2024)

Drama bergenre komedi ini menceritakan Dongbang Yu Bin diperankan oleh Kim Dong Wook, seorang polisi berpengalaman yang cerdas dan menarik. Dia bekerja sebagai profesor di universitas bergengsi, kemudian beralih menjadi Kepala Unit Kejahatan Kekerasan 2.

Dilansir dari Asianwiki, drakor ini menceritakan tim unit Kejahatan Kekerasan 2 berada di peringkat terbawah dalam kinerja penangkapan nasional. Dongbang Yu-Bin bertemu dengan anggota yang memiliki berbagi kepribadian. Dia berusaha mengubah tim menjadi salah satu tim detektif terbaik.

2. Chicken Nugget (2024)

Dilansir dari Asianwiki, drakor Chicken Nugget bercerita tentang Ko Baek Joong yang diperankan Ahn Jae Hong bekerja sebagai staf magang di perusahaan mesin kecil. Dia jatuh hati kepada putri atasannya. Suatu hari, sebuah mesin dikirim ke kantor mereka. Dia dan atasannya mengira mesin tersebut berfungsi untuk menghilangkan rasa lelah dan berencana dikirim kembali besok harinya.

Putri atasannya mencoba untuk mencoba mesin itu, guna menghilangkan rasa penat. Dia masuk ke dalam mesin, tapi berubah menjadi sepotong ayam goreng pedas manis. Ko Baek-Joong dan atasannya berjuang mengembalikan ayam goreng itu ke bentuk manusia.

3. The Sounds of Your Heart (2017)

Dilansir dari Asianwiki, drakor The Sounds of Your Heart diperankan oleh Lee Kwang Soo ini adalah drama adaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama. Serial ini menggambarkan kisah kehidupan kartunis Jo Suk (Lee Kwang Soo) dan orang-orang sekitarnya yang memiliki keunikan masing-masing. Drama bergenre komedi ini juga menampilkan kisah percintaan yang unik dan lucu. Sehingga membuat Anda akan tertawa.

4. Today’s Webtoon (2022)

Today’s Webtoon menceritakan On Ma Eum, seorang mantan atlet judo yang berhenti bekerja karena cedera. Kemudian dia bekerja di Departemen Editorial Webtoon. On Ma Eum kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan baru dan rekan kerja. Akhirnya dengan bantuan rekan kerjanya, Koo Jun Yeong dan Seok Jin Hyun. Ma-Eum mulai menyesuaikan dirinya. Meski bergenre romantis, drama ini aman ditonton selama puasa.

5. Hi Bye, Mama (2020)

Dilansir dari Asianwiki, drama ini aman ditonton, tapi mungkin akan menghabiskan tisu di rumah Anda. Menceritakan kehidupan seorang ibu bernama Cha Yu Ri yang telah meninggal lima tahun yang lalu. Dia mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali selama 49 hari. Dia memanfaatkan waktu yang ada untuk menghabiskan waktu bersama anaknya. Sebelum kembali ke alam baka.

6. Jirisan (2021)

Drakor Jirisan menceritakan Seo Yi Gang, seorang penjaga hutan di Taman Nasional Gunung Jiri. Dia ahli dalam pekerjaan, dia tahu hampir semua hal tentang daerah itu termasuk tempat pendakian gunung. Dia bertemu lulusan akademi militer juga mantan Kapten tentara sebagai penjaga hutan pemula. Mereka berdua bekerja sama menyelamatkan orang-orang di sekitar Taman Nasional Gunung Jiri.

7. Gaus Electronics (2022)

Dilansir dari Asianwiki, drakor bergenre komedi ini mengisahkan kehidupan karyawan di divisi pemasaran Gaus Electronics. Mereka kerap kali bertingkah aneh dan konyol. Sehingga mampu mengocok perut penonton. Kisah cinta dan kehidupan pekerja ini diadaptasi dari komik berjudul “Gaus Jeonja”. Diperankan Kwak Dong Yeon sebagai Lee Sang Sik, karyawan dengan kepribadian cerah tapi tidak menyadari suasana hati orang lain.

Anggita Viandhini Nugroho Putri berkontribusi dalam artikel ini.

