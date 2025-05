Adele Jadi Penyanyi Muda Inggris Terkaya

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa penyanyi muda terkaya asal Inggris pada 2015? Jawabannya Adele. Tambahan 35 juta pound sterling atau sekitar Rp 640 miliar telah menjadikan biduan asal Inggris itu pang kaya versi The Sunday Times untuk penyanyi berusia di bawah 30 tahun. Total pendapatannya adalah 85 juta pound.



Adele, yang tahun lalu melejitkan lagu Hello, berhasil mengungguli para penyanyi pria yang tak kalah populer, seperti Ed Sheeran serta kuartet One Direction (Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, dan Louis Tomlinson), yang berada di urutan kedua sampai keenam.



Bahkan Zayn Malik, yang sudah meninggalkan One Direction pada Maret 2015, masih tercatat sebagai salah satu yang terkaya. Nama lain yang masuk daftar 10 besar penyanyi muda terkaya adalah Sam Smith, Florence Welch, dan Ellie Goulding.



Dengan pendapatannya itu, Adele juga masuk daftar 50 penyanyi dan musikus terkaya asal Inggris bersama para legenda semacam Sir Paul McCartney, Andrew Lloyd Webber, U2, dan Sir Elton John.



Berikut ini daftar penyanyi muda terkaya versi The Sunday Times.



1. Adele - 85 juta pound – (35 juta pound pada 2015)

2. Ed Sheeran - 45 juta pound – 25 juta pound

3. Niall Horan - 33 juta pound – 8 juta pound

4. Liam Payne - 33 juta pound – 8 juta pound

5. Harry Styles - 33 juta pound – 8 juta pound

6. Louis Tomlinson - 33 juta pound – 8 juta pound

7. Zayn Malik - 30 juta pound – 5 juta pound

8. Sam Smith - 20 juta pound – 8 juta pound

9. Florence Welch - 20 juta pound – 8 juta pound

10. Ellie Goulding - 17 juta pound – 4 juta pound



