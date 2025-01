Aktor Pemeran Joker yang Ikonik Heath Ledger Meninggal 17 Tahun Lalu, Ini Daftar Film-film Lainnya

Akting, koreografi, dan tari menjadi cara bagi Ledger untuk mengekspresikan emosinya. Ia terus mengejar berbagai peran di lingkungan sekolahnya. Pengalaman pertamanya di dunia film dimulai sebagai figuran dalam Clowning Around, diikuti dengan penampilan di serial televisi Ship To Shore.

1. 10 Things I Hate About You (1999)

Dilansir dari IMDb, 10 Things I Hate About You adalah film komedi romantis remaja Amerika yang menandai debut sutradara Gil Junger. Film ini merupakan adaptasi modern dari karya William Shakespeare, The Taming of the Shrew, dengan latar sekolah menengah Amerika pada akhir 1990-an.

Cerita berpusat pada Cameron James (diperankan oleh Gordon-Levitt), seorang siswa baru yang jatuh hati pada Bianca Stratford (Oleynik). Untuk mengatasi aturan ketat ayah Bianca tentang kencan, Cameron merekrut Patrick Verona (Ledger), seorang anak nakal, agar bersedia mendekati saudara perempuan Bianca yang antisosial, Kat (Stiles).