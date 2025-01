Alasan Sutradara Pilih Aktor-aktor Kontroversial untuk Main di Squid Game 2

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Hwang Dong Hyuk membeberkan alasannya tetap memilih aktor-aktor yang menimbulkan kontroversi di masa lalu untuk membintangi Squid Game 2. Beberapa di antaranya adalah Choi Seung Hyun atau T.O.P eks BIGBANG, Oh Dal Su, dan Song Young Chang.



Kemunculan mereka membuat Squid Game 2 mendapatkan banyak kritik, meskipun tetap mendominasi dalam daftar teratas Netflix di 93 negara. "Saya tidak menyangka opini publik akan seburuk ini," kata Hwang Dong Hyuk, dikutip Maeil Business Newspaper. "Itu adalah pilihan terbaik saya sebagai sutradara."



Pilihan Editor: Kontroversi Teaser Squid Game 2: Ada Aktor Pelaku Prostitusi Anak di Bawah Umur

Pemilihan Oh Dal Su dan T.O.P





Oh Dal Su pernah dituduh melakukan pelecehan seksual dan penyerangan seksual pada Februari 2018. Meski sempat membantah tudingan tersebut, aktor yang kini berusia 56 tahun itu kemudian mengeluarkan permintaan maaf kepada para korban, termasuk aktris Uhm Ji Young. Kasus tersebut akhirnya ditutup tanpa penyelidikan formal karena undang-undang pembatasan.



Dalam Squid Game 2, Oh Dal Su berperan sebagai Kapten Kapal Park. Hwang Dong Hyuk mencatat bahwa kasus Oh Dal Su telah berakhir tanpa tuntutan yang diajukan. “Secara hukum, tidak ada masalah, dan saya tidak dalam posisi untuk menilai seberapa parah insiden tersebut," kata Hwang Dong Hyuk pada Kamis, 2 Januari 2025, dikutip Allkpop. "Karena dia sudah muncul di karya lain, saya mempertanyakan apakah casting dia memerlukan kritik seperti itu."