Sinopsis dan Pemeran Mission: Impossible-The Final Reckoning

MISSION: Impossible - The Final Reckoning akan tayang di Indonesia pada 23 Mei 2025. Waralaba Mission Impossible mengisahkan aksi menegangkan agen mata-mata Ethan Hunt bersama teman-temannya. Dikutip dari Screen Rant, The Final Reckoning lanjutan dari Dead Reckoning (2023). Dalam poster The Final Reckoning, aktor utama Tom Cruise melakukan aksi ekstrem bergantung di sayap pesawat yang terbang. Aksi ekstrem tersebut dilakukan tanpa efek komputer.

Sutradara Christopher McQuarrie mengungkapkan bahwa proses pengambilan gambar adegan ini sangat menantang secara fisik. “Sulit membayangkan seberapa berat tekanan fisik yang harus dihadapi Tom Cruise saat berada di atas sayap pesawat. Angin yang sangat kencang mengganggu penglihatan dan membuat pernapasan hampir mustahil,” katanya dikutip dari Collider.

Plot

Film kedelapan Mission Impossible ini diketahui akan melanjutkan peristiwa dari film sebelumnya, yakni bertujuan untuk menutup misi Ethan Hunt (Tom Cruise) melawan kecerdasan buatan jahat yang dikenal sebagai The Entity. Meski detail spesifik mengenai alur cerita Mission: Impossible - The Final Reckoning masih dirahasiakan.

Dead Reckoning berakhir ketika Ethan mendapat kunci menuju ruangan The Entity yang selama ini dicari. Masalahnya ruangan tersebut berada di dalam bangkai kapal selam Rusia yang disebut Sevastopol. Meskipun misi Ethan adalah untuk menghancurkan kecerdasan buatan tersebut banyak negara lain yang berusaha untuk mengambilnya dan bahkan berpotensi menggunakannya sebagai senjata.

Ethan dan timnya tidak tahu tepatnya lokasi kapal selam tersebut, sehingga pencarian bangkai Sevastopol akan menjadi bagian dari cerita Mission: Impossible yang kedelapan. Film ini juga diperkirakan akan menjawab beberapa misteri yang masih menggantung, salah satunya Marie (Mariela Garriga) dan hubungannya dengan Ethan.

Pemeran The Final Reckoning

Pemeran The Final Reckoning mencakup banyak nama yang kembali dari film Dead Reckoning. Ada Simon Pegg dan Ving Rhames yang kembali masing-masing sebagai Benji dan Luther, dua sahabat dekat Ethan yang juga merupakan penasihat tepercaya. Pemeran lainnya yang kembali dalam The Final Reckoning termasuk Vanessa Kirby sebagai The White Widow, serta Esai Morales sebagai Gabriel musuh baru yang misterius sosok dari masa lalu Ethan.

Meskipun Dead Reckoning berakhir dengan pembunuh bayaran Paris yang terluka parah, Pom Klementieff akan kembali bergabung dalam jajaran pemeran. Rolf Saxon juga akan kembali ke waralaba ini untuk Mission: Impossible 8 mengulangi perannya sebagai analis CIA William Donloe dari film pertama pada 1996. Donloe terakhir kali terlihat mengalami penurunan jabatan oleh Kittridge yang diperankan oleh Henry Czerny.

Pilihan Editor: Tom Cruise akan ke Korsel untuk Promosi Mission: Impossible