Ayu Laksmi : Harus Jadi Setan Dulu untuk Menang Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Ayu Laksmi baru memenangkan penghargaan sebagai Aktris Pendukung Pilihan Tempo 2017 dalam ajang Festival Film Tempo 2017. Ayu mengaku tak menyiapkan pidato apa pun. Ia tak menyangka kalau dewan juri memilihnya menjadi aktris pendukung pilihan Tempo. "Jika saja saya tahu kalau saya terpilih saya akan memakai sepatu. Serius nih dewan jurinya (saya yang menang)? " ujar Ayu Laksmi saat menerima piala Festival Film Tempo di Epicentrum, Jakarta, Senin, 27 November 2017.



Dalam pidatonya, Ayu Laksmi mempertanyakan mengapa ia harus berubah menjadi sosok gaib dahulu demi mendapatkan suatu penghargaan. "Mesti jadi setan dulu baru dapat penghargaan," katanya. Baca: Merasa Tak Salah, Dewi Perssik Siap Laporkan Petugas Transjakarta



Dengan nada bergetar, Ayu mengatakan penghargaan ini menjadi kabar menggembirakan bagi keluarganya di Bali. Ia mengkhawatirkan keluarganya di Bali karena bencana meletusnya Gunung Agung akhir-akhir ini.



Ayu menilai dunia film adalah dunia baru untuknya. Dunia film adalah dunia yang besar untuknya. "Saya masih perlu banyak belajar dan tambah referensi, Abang Joko Anwar," kata seniman yang juga ahli menyanyi itu. Baca: Ditanya Status Angga Wijaya, Dewi Perssik Hanya Tersipu



Dalam ajang penghargaan itu, Ayu yang juga sedang mengenakan kebaya putih berkesempatan membacakan nominasi dan pemenang skenario Pilihan Tempo 2017. Saat Ayu datang, lampu bioskop tempat acara itu dimatikan. Ayu pun muncul dengan kerudung putih transparan dan kebaya putihnya sambil membunyikan lonceng tanda kehadirannya. Gaya ala 'Ibu' di film Pengabdi Setan itu sempat membuat pembawa acara Indy Barends ketakutan. "Tolong panitia, jangan dimatikan lagi lampunya," kata Indy Barends.



Sebagai Aktris Pendukung Pilihan Tempo 2017 Ayu Laksmi mengalahkan Dea Panendra dari Marlina The Murderer in Four Acts, serta Christine Hakim dalam film Kartini. Ia pun mengalahkan Djenar Maesa Ayu dalam Kartini, serta Cut Mini dalam film Posesif.