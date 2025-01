Baru Diluncurkan, Star Wars: The Last Jedi Raup Rp 6,4 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Star Wars: The Last Jedi sukses memecahkan rekor di tangga box office. Star Wars: The Last Jedi menjadi film kelima dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa.



Star Wars: The Last Jedi mengantongi pendapatan debut 450 juta Dollar (sekitar 6,4 triliun Rupiah) seperti dilaporkan Entertainment Weekly pada Minggu, 17 Desember 2017. Pencapaian ini membuat The Last Jedi bergabung dengan Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2, Jurassic World, Star Wars: The Force Awakens, dan The Fate of the Furious yang menduduki posisi teratas film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Jika dilihat, pendapatan Star Wars: The Last Jedi tergolong imbang pada pasar domestik serta internasional. Star Wars: The Last Jedi memperoleh pendapatan debut 220 juta Dollar (sekitar 3.1 triliun Rupiah) di Amerika Serikat dan Kanada. Angka box office ini membuat Star Wars: The Last Jedi menjadi film kedua dengan pendapatan debut tertinggi di Amerika Serikat sepanjang masa. Aktris Amy Jackson berpose bersama seorang yang mengenakan kostum Stormtroopers saat hadiri Gala Premier film 'Star Wars: The Last Jedi' di London, Inggris, 12 Desember 2017. AP Photo

Sementara untuk pasar internasional, Star Wars: The Last Jedi meraih pendapatan debut 200 juta Dollar (sekitar 2,8 triliun rupiah). Pencapaian Star Wars: The Last Jedi diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun 2018, mengingat film ini baru rilis tanggal 5 Januari di pasar film terbesar kedua dunia, Tiongkok.