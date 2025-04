TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut Ramadan, penyanyi Fatin Shidqia merilis single religi kelimanya. Penyanyi kelahiran 30 Juli 1996 ini menyanyikan kembali lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata ciptaan Taufik Ismail.



Baca: Fatin Shidqia Lubis Ingin Jadi 'Orang Jahat'



"Aku sudah akrab dengan lagu ini sejak kecil. Kombinasi antara lirik dan musiknya sempurna," katanya di Kafe Pisa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2017.



Dalam lagu yang pernah dipopulerkan almarhum Chrisye ini, Fatin berkolaborasi dengan Tohpati. "Dari segi aransemen musik, saya membedakannya dengan yang versi asli. Pendekatan (kali ini) lebih kepada ritem yang mengalun dan sound modern," ucap Tohpati.



Tohpati berujar, meski sedikit modern, ia tidak menghilangkan keindahan mood dasar lagu tersebut. "Ketika Tangan dan Kaki Berkata merupakan lagu yang sangat sakral dan indah. Fatin dengan suara khasnya dapat menyanyikannya dengan sempurna dan penuh hikmat."



Ketika Tangan dan Kaki Berkata adalah single religi kelima yang dinyanyikan pelantun Dia Dia Dia tersebut. Sebelumnya, dia merilis empat lagu religi lain, yakni Kekasih-Mu, Cahaya di Langit Itu, Oh Tuhan, dan Proud of You Moslem.



"Alhamdulillah, sebuah kehormatan ketika membawakan kembali lagu yang melegenda pada abad ini," tutur Fatin.



DINI TEJA