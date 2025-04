5 Rekomendasi Tontonan Anak yang Mengedukasi dari Mesty Ariotedjo

If I Were an Animal adalah serial dokumenter anak yang memperkenalkan kehidupan hewan dari sudut pandang yang unik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Dipandu oleh dua kakak beradik, Emma dan Tim, setiap episode mengajak penonton untuk membayangkan bagaimana rasanya tumbuh dan hidup sebagai hewan, mulai dari bayi hingga dewasa.

Dengan visual yang indah dan narasi yang ringan, serial ini memperkenalkan proses tumbuh kembang hewan di alam liar, sambil mengajarkan empati, rasa ingin tahu, dan cinta terhadap makhluk hidup. Cocok untuk anak-anak yang gemar alam dan hewan, If I Were an Animal menggabungkan unsur hiburan dan edukasi secara seimbang.

4. Guess How Much I Love You

Guess How Much I Love You adalah serial animasi yang diadaptasi dari buku anak klasik berjudul sama karya Sam McBratney. Cerita berpusat pada hubungan manis antara Little Nutbrown Hare dan Big Nutbrown Hare yang saling menunjukkan kasih sayang dan kehangatan dengan cara-cara sederhana namun bermakna.