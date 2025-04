Bring Her Back Film Okultisme Terbaru Produksi A24

SUTRADARA Talk to Me (2022) Danny Philippou dan Michael Philippou kembali dengan film baru Bring Her Back yang bergenre horor okultisme atau kepercayaan supranatural. Danny dan Michael Philippou serta Bill Hinzman sebagai penulis dengan perusahaan distribusi film A24 akan merilis Bring Her Back yang dibintangi Sally Hawkins.

Film Bring Her Back diproduksi bersama rumah produksi Causeway Films. RackaRacka Studios milik Danny dan Michae Philippou, SAFC Studios, dan Salmira Productions terlibat dalam produksi Bring Her Back bersama Causeway Films. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 30 Mei 2025.

Sinopsis Bring Her Back

Dikutip dari Movie Web, Bring Her Back menceritakan sepasang kakak beradik yang tanpa sengaja menemukan aktivitas ritual mengerikan di rumah terpencil milik ibu angkatnya yang dihantui rasa kehilangan anaknya.

Danny mengatakan film tersebut terinspirasi ketika di rumah sakit sepupunya kehilangan anak berusia dua tahun. "Kami sedang menulis Bring Her Back dan sepupu saya kehilangan anaknya yang berusia dua tahun. Kami berada di rumah sakit dan saya hanya melihatnya di tempat tidur menggendong anak ini," katanya.

Cuplikan yang dirilis dalam saluran YouTube A24 pada 1 April 2025 menampilkan ketegangan yang intens dengan menampilkan karakter ibu bernama Laura. Tangannya berlumuran darah yang diarahkan ke jendela hingga lingkaran besar berwarna putih mengelilingi sekitar rumah. Laura yang diperankan Sally Hawkins nekat melakukan ritual supranatural untuk mengatasi kepergian anaknya dengan harapan dapat membawa kembali anaknya.

Sally Hawkins merupakan aktris yang telah meraih berbagai nominasi dan penghargaan termasuk dua kali nominasi Oscar sebagai pemeran utama pada The Shape of Water 2018 dan pendukung dalam film Blue Jasmine 2014. Dikutip dari IMDb, Sally Hawkins telah meraih 54 penghargaan dan 110 nominasi.

Bring Her Back juga dibintangi oleh Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Liam Damons, Mischa Heywood, Olga Miller. Bring Her Back dengan plot cerita okultisme yang mengusik kejiwaan memberikan kompleksitas misteri cerita. Motion Picture Rating (MPA) film Bring Her Back di peringkat restricted (R) yang berarti karena konten berdarah dan beberapa gambar mengerikan.

Pilihan Editor: The Life List: Sinopsis dan Pemeran Film Ini