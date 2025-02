Cerita di Balik Rambut Putih Lee Je Hoon dalam The Art Of Negotiation

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Je Hoon mengungkapkan rahasia di balik rambut putihnya dalam drama The Art of Negotiation. Ia bertransformasi menjadi Yoon Joo No, yang disimbolkan sebagai 'ular putih' dalam dunia negosiasi drama tersebut.

Dalam foto-foto yang telah dirilis oleh JTBC sejak beberapa waktu lalu, Lee Je Hoon tampil dengan rambut berwarna perak dan mengenakan kacamata. Penampilannya yang tidak biasa itu ramai dibicarakan di media sosial dan akhirnya Lee Je Hoon memberikan penjelasan.

“Saya ingin menyampaikan secara visual ketepatan Yoon Joo No yang nyaris sempurna sebagai seorang negosiator pada pandangan pertama. Gaya ini membantu saya menerimanya sepenuhnya sebagai karakter yang unik dan luar biasa," kata Lee Je Hoon, dikutip Soompi, Senin, 24 Februari 2025. Ide Awal Rambut Putih Lee Je Hoon

Sutradara Ahn Pan Seok menjadi orang pertama yang memiliki ide supaya Lee Je Hoon tampil dengan rambut putih. Awalnya, Lee Je Hoon tidak yakin akan berhasil. "Namun, sutradara sangat merekomendasikannya, dan dengan upaya cermat dari tim tata rias dan kostum kami, saya dapat berkomitmen penuh untuk itu," ujar Lee Je Hoon.

Ahn Pan Seok mengatakan bahwa rambut putih Yoon Joo No dimaksudkan sebagai elemen simbolis. Dalam cerita The Art of Negotiation, karakter yang dimainkan Lee Je Hoon itu terus-menerus bernegosiasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Sutradara tidak ingin penampilannya sama seperti pemuda biasa.

Lee Je Hoon dalam drama The Art Of Negotiation. Foto: Instagram/@jtbcdrama

"Ia harus terlihat setara dengan orang-orang di sekitarnya. Naskah asli menggambarkan rambut peraknya sebagai perangkat visual yang membuatnya sulit untuk menentukan usianya yang sebenarnya, yang menurut saya merupakan ide yang bagus," ungkap Ahn Pan Seok.

Salah satu konsultan drama ini menurutkan bahwa mereka benar-benar beruban di awal usia 30 tahunan. Sutradara yakin, rambut putih Yoon Joo No akan membuat penonton terkesan. "Sama seperti rambut Marie Antoinette yang konon memutih dalam semalam selama Revolusi Prancis, kami ingin rambut Yoon Joo No memberikan kesan yang tak terlukiskan dan hampir meresahkan kepada penonton," katanya. Tentang The Art of Negotiation

The Art of Negotiation bercerita tentang Yoon Joo No (Lee Je Hoon), seorang pakar mergers and acquisitions (M&A) yang dikenal sebagai negosiator legendaris. Ia dikenal karena penilaiannya yang tajam dan empati yang kuat. Yoon Joo No mendapat julukan "Baeksa" karena pikiran analitisnya yang tajam dan penilaiannya yang tenang.

Ketika Song Jae Shik (Sung Dong Il), ketua perusahaan besar dalam bisnis Korea Selatan merekrutnya untuk memimpin tim M&A, misi Yoon Joo No adalah membantu perusahaan melunasi utangnya sebesar 11 triliun won. Untuk itu, ia menyusun tim beranggotakan kepala negosiator Oh Soon Young, manajer keuangan Kwak Min Jung, dan pekerja magang Choi Jin Soo.

"Alih-alih berfokus pada romansa yang lembut, drama ini lebih seperti perang memperebutkan uang. Menggarap sesuatu seperti ini lagi setelah waktu yang lama terasa sangat menyegarkan," ujar Ahn Pan Seok yang sebelumnya menggarap drama One Spring Night dan Something in the Rain.

The Art of Negotiation dijadwalkan tayang perdana pada Sabtu, 8 Maret 2025. Drama ini turut menampilkan Kim Dae Myung, Jang Hyun Sung, Oh Man Seok, Ahn Hyun Ho, dan Cha Kang Yoon.