Cerita Penonton Konser Boney M: Lagunya Abadi

TEMPO.CO, Jakarta - Tersimpan di memori penyinta musik Boney M di Indonesia, yaitu lagu-lagu yang menghadirkan nuansa gembira. Kegembiraan dalam musik itu membuat para pencinta grup band ini terus dikenang.

Salah satu penonton, Mira, yang masa remaja tumbuh dengan grup musik yang mencampurkan nuansa disko, pop, dan reggae, masih terus mengenang lagu-lagu favoritnya. Salah satu favorit Mira, 70 tahun, adalah 'Rasputin'. Lagu ini dirilis pada 28 Agustus 1978, singel kedua dari album Nightflight to Venus (1978).

"Jadi orang kebanyakan bisa ngikutin kalau lagu-lagu disko itu," kata Mira, di luar arena konser di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jumat malam, 10 Januari 2025. Semangat Berkat Lagu Boney M

Menurut Mira, semasa remaja dengan profesi sebagai pembawa acara di berbagai kegiatan di Jakarta, mengatakan musik ciptaan Boney M kerap menjadi pembuka sebelum acara yang dibawakan dimulai. "Lagunya sih memang abadi gitu, ya," tutur perempuan yang datang menonton konser dengan memboyong putrinya, Rita Hartono, 41 tahun.

Grup musik Boney M dalam konser 50th Anniversary Tour di Hotel Pullman, Jakarta, 10 Januari 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Mira mempunyai lagu favorit Boney M, seperti 'Rasputin' hingga 'Rivers of Babylon'. "Bisa bikin semangat," kata dia. Ia menjelaskan, di eranya musik yang dihadirkan grup ini disukai banyak pencinta musik Indonesia.

"Lagu kan bisa-bisa hilang sesaat apa pun itu. jadi kita ngikutin terus gitu," ujar Mira, dengan senyum tersungging. Yang Mira tahu ini konser pertama Boney M, yang digelar semalam dengan menghadirkan Maizie Williams, penyanyi utama sejak grup ini berdiri.

Menurut dia, dulu musik itu hanya bisa dinikmati melalui kaset. Lalu bisa didengar melalui berbagai platform musik dan bisa ditonton di YouTube. "Kalau ngeliat konser kan lebih enak. Bisa lihat orangnya langsung. Suaranya pun lebih enak didengar, dinikmati," kata Mira. Tentang Lagu Rasputin - Boney M

Beberapa catatan menyebutkan 'Rasputin' merupakan lagu yang ditulis pencipta Boney M, Frank Farian, bersama George Reyam and Fred Jay. Lagu itu mengisahkan tentang Grigori Rasputin, penasihat dan teman Tsar Nikolai II dari Rusia beserta keluarganya di awal abad ke-20. Ia menggambarkan Rasputin sosok playboy, penyembuh mistis, serta manipulator politik. Berikut penggalan liriknya:

There lived a certain man in Russia long ago

He was big and strong, in his eyes a flaming glow

Most people look at him with terror and with fear

But to Moscow chicks he was such a lovely dear

He could preach the Bible like a preacher

Full of ecstasy and fire

But he also was the kind of teacher

Women would desire

Konser Boney M di Jakarta ini merupakan rangkaian dari tur perayaan ulang tahun ke-50 grup musik tersebut. Konser yang dipromotori oleh Front Row Entertainment Asia dan Otello Asia ini turut menghadirkan bintang tamu spesial, Hetty Koes Endang.