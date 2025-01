Cerpen Anton Kurnia: Tuhan Maha Pengampun, Manusia Tidak

KALIMAT itu melintas begitu saja di benakku waktu aku duduk di dalam kabin pesawat seraya mendengarkan “Starless” dari King Crimson melalui perangkat elektronik di kursiku, tepat saat John Wetton sampai pada larik-larik: Ice blue silver sky, fades into grey, to a grey hope that oh yearns to be, starless and bible black.