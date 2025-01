Cynthia Erivo Kembali Masuk Nominasi Oscar, Kali Ini Lewat Film Wicked

Tak hanya merayakan pencapaian pribadi, Erivo juga memberikan apresiasi khusus kepada Ariana Grande , lawan mainnya yang memerankan Glinda. Grande, yang untuk pertama kalinya masuk nominasi Oscar sebagai Best Supporting Actress tak luput dari perhatian Erivo. Ia bersaing dengan Monica Barbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist), Zoe Saldana (Emilia Perez), dan Isabella Rossellini (Conclave).

Bagi Erivo, yang sebelumnya pernah dinominasikan sebagai Best Actress pada 2020 lewat Harriet dan Best Original Song untuk lagu ‘Stand Up’ pencapaian ini bukan sekadar penghargaan untuknya. Ia merasa versi dirinya yang lebih muda saat ini sedang tersenyum dan berseri-seri.

“Untuk saudari saya, @arianagrande, betapa menyenangkannya melihatmu terus bersinar dan menjadi aktris yang kau impikan. Selamat atas nominasi pertamamu. Saya bangga sekali!” tulisnya dalam unggahan yang sama. Aktris asal Inggris itu juga menyebut Jon M. Chu, sutradara Wicked, sebagai sosok yang memberikan ruang kreatif bagi para aktor untuk berkembang. “Kebaikanmu membuat semua ini mungkin. Kau layak mendapatkan semua hal baik di dunia,” ungkapnya.

Persaingan Ketat di Ajang Bergengsi

Di ajang Oscar ke-97 tahun ini, Wicked mencatatkan 10 nominasi, sejajar dengan The Brutalist dan hanya tertinggal dari Emilia Perez yang meraih 13 nominasi. Menurut laporan New York Post, selain Erivo, kategori Best Actress juga diisi nama-nama besar seperti Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), dan Fernanda Torres (I’m Still Here). Acara puncak Oscar 2025 dijadwalkan berlangsung pada 2 Maret di Dolby Theater, Los Angeles, dengan Conan O’Brien sebagai pembawa acara.