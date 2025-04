D.O EXO Kembali ke Jakarta, Siapkan Konser DO it! Agustus Ini

Kedatangan D.O. ke Indonesia pada Agustus mendatang menandai kedatangannya kembali setelah setahun. Pada Juli 2024, ia menggelar fancon BLOOM di The Kasablanka Hall, Jakarta, yang disambut antusias oleh para EXO-L—sebutan untuk penggemar EXO.

Karier Solo dan Kegiatan D.O.

Dilansir dari The Korea Herald, D.O. baru saja merilis single ‘Snowfall at Night’ pada Januari lalu, bersamaan dengan perilisan film terbarunya Secret: Untold Melody. Dalam teaser visual lagu yang dirilis, tergambar seorang anak kecil dan seekor penguin sedang meluncur di salju. “When the melody flows out, time seeps through your fingers, and soon you will arrive in your hometown of the snow-covered past,” demikian narasi puitis yang menyertai gambar tersebut.