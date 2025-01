D.O. Bocorkan Rencana Comeback EXO Formasi Lengkap

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktor, Doh Kyung Soo atau D.O memberikan kabar terbaru mengenai rencana comeback grup EXO. Sebagai salah satu anggota EXO, D.O. meyakinkan penggemar bahwa mereka akan segera kembali dengan formasi lengkap.



Dalam sebuah wawancara untuk film yang akan dia bintangi, Secret: Untold Melody, D.O. ditanya tentang rencana comeback EXO dengan personel yang lengkap. Dia menjawab bahwa mereka akan mempersiapkan hal ini tersebut. “Kami akan mulai bersiap dan Anda akan dapat melihat kami, jadi tidak perlu khawatir,” ungkap D.O. dikutip dari Koreaboo.



Ketika ditanya apakah akan segera comeback tahun ini, ia pun menjawab bahwa EXO akan segera kembali namun tidak dalam tahun ini. “Tidak dalam tahun ini, namun Anda akan dapat menemui kami sesegera mungkin. Kami akan mulai mempersiapkan tahun ini setelah mempertimbangkan jadwal masing-masing anggota," kata D.O.



Namun ia memastikan persiapan comeback EXO akan dimulai tahun ini, "Saya pikir persiapannya akan dimulai tahun ini," ujar D.O.



Ketika ditanya apakah hubungan EXO tetap kuat, tanpa ragu dia menjawab, "Tentu saja." Mengenai proses persiapan para anggota yang sekarang berada di bawah agensi yang berbeda, ia berkata, “Hanya agensi (anggota) saja yang berbeda, namun prosesnya kemungkinan besar akan sama,” ia menambahkan, “Apa pun yang berhubungan dengan EXO dilakukan melalui SM Entertainment.”



Penggemar Antusias Menanti Comeback EXO





Comeback terakhir EXO adalah pada Juli 2023, tepat setelah Kai wajib militer. Sebelumnya, grup ini belum pernah melakukan comeback dengan menampilkan delapan anggota asal Korea sejak rilisnya “Tempo,” yang juga merupakan kali terakhir kesembilan anggota, termasuk Lay, tampil dalam sebuah lagu versi China.



Sehun sebagai anggota terakhir yang dibebastugaskan dari wajib militer, dijadwalkan akan dirilis pada September 2025, para penggemar kemungkinan besar akan menantikan kembalinya aktivitas grup segera setelahnya. Namun banyak yang bersyukur atas kabar jujur dari sang idola ini.



“Secara logika, memang benar kalau mereka tidak mungkin terburu-buru melakukan aktivitas grup tahun ini. Aku lebih suka mereka bersiap-siap selama diperlukan daripada terburu-buru. Dan terima kasih sudah berbicara, dan sudah berterus terang dan jujur, Kyungsoo!!!!” ungkap salah satu penggemar melalui sosial media.



Pernyataan SM Entertainment





Pada awal Januari 2024, SM Entertainment, agensi yang menaungi EXO, pernah mengkonfirmasi bahwa EXO akan melanjutkan promosi grup mereka dengan delapan anggota. Hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan yang dibagikan oleh SM Entertainment kepada media Maeil Kyungjae.



“Kedelapan anggota EXO akan melanjutkan aktivitas mereka dengan grup kedepannya. Mereka berencana untuk bertemu penggemarnya melalui berbagai kegiatan, seperti fanmeeting EXO yang direncanakan pada April, serta musik dan penampilan baru," kata SM Entertainment.



Menurut agensi tersebut, kontrak eksklusif dengan anggota yang telah diperpanjang masih berlaku. Adapun D.O. yang kontrak eksklusifnya telah berakhir, ia setuju untuk terus berpartisipasi dalam aktivitas EXO.



Mereka juga menyatakan bahwa terus mendiskusikan jadwal untuk ke depannya dan soal Chen, Baekhyun, serta Xiumin, mereka sepakat bahwa para artis dapat melanjutkan aktivitas individu mereka secara terpisah dari perusahaan. Sebelumnya, diketahui bahwa Baekhyun mendirikan agensinya sendiri dan merekrut sesama anggota EXO yaitu Chen dan Xiumin untuk bergabung dengannya.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO