Dark Nuns: Para Pemeran Film Horor Korea Selatan Ini

Song Hye Kyo Ditawari Main Drama Baru Karya Penulis That Winter, The Wind Blows

Dalam Dark Nuns, Song Hye Kyo ia memerankan biarawati Suster Yunia. Dikutip dari AsianWiki, karier Song Hye Kyo dimulai sejak ia berusia 14 tahun sebagai model. Ia memasuki dunia akting dengan memerankan karakter seorang siswi dalam sitkom hit SBS berjudul Sunpong Sanbuingwa (1998). Namanya melejit ketika membintangi drama Autumn in My Heart (2000). Setelah itu kariernya berlanjut membintangi Full House (2004) dan Descendants of The Sun (2016). Ia pemeran utama dalam drama populer The Glory (2022).