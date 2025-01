Deretan Drama Terpopuler yang Diperankan oleh Ju Ji Hoon, Terbaru Tampil Sebagai Dokter

TEMPO.CO, Jakarta - Ju Ji Hoon, aktor asal Korea Selatan yang dikenal karena kemampuannya memainkan berbagai karakter, kembali unjuk gigi di dunia seni peran. Ia akan berakting sebagai dokter bedah trauma dalam drama terbarunya yang berjudul The Trauma Code: Heroes on Call.

Selain tampil sebagai dokter, berikut adalah beberapa deretan drakor yang diperankan oleh Ju Ji-Hoon, menurut AsianWiki, yang memperlihatkan kemampuan aktingnya dalam berbagai peran.

1. The Trauma Code: Heroes on Call (Baek Kang Hyuk)

Dalam drama medis yang penuh ketegangan ini, Ju Ji Hoon berperan sebagai Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah trauma jenius yang telah menjalani banyak operasi di zona konflik di seluruh dunia.

Dilansir dari Asianwiki, Kang Hyuk diceritakan memiliki sikap percaya diri tinggi dan kepribadian yang keras kepala. Ia memimpin tim trauma berat di rumah sakit universitas. Drama ini tidak hanya menampilkan perjuangan hidup dan mati, tetapi juga tantangan yang dihadapi Baek Kang Hyuk untuk mempertahankan tim yang dianggap sebagai pedang bermata dua bagi rumah sakit karena biaya yang tinggi.

Drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call dikenal juga dengan judul, Severe Trauma Center: Golden Hour atau Jungjeungoesangsenteo: Goldeun Awo. Serial hasil adaptasi dari webtoon dan web novel karya Hansaiga ini dibuat di bawah arahan sutradara Lee Do Yoon, dengan skenario dari penulis So Hyun Kyung dan Choi Tae Kang.

2. Love Your Enemy (Seok Ji Won)

Drama ini membawa Ju Ji Hoon kembali ke dunia romansa dengan karakter Seok Ji Won. Ia dan Yoon Ji Won (diperankan oleh Jung Yu Mi) adalah dua individu yang berasal dari keluarga yang terlibat dalam permusuhan selama beberapa generasi.

Dilansir dari Asianwiki, meski sering berhadapan satu sama lain selama masa muda mereka, mereka akhirnya dipertemukan kembali sebagai orang dewasa di lingkungan yang penuh persaingan. Seok Ji Won kini menjabat sebagai direktur utama di Seokban Construction dan menjadi ketua di sekolah lama mereka.

3. Light Shop (Jung Won-Young)

Dalam drama bergenre fantasi ini, Ju Ji Hoon berperan sebagai Jung Won Young, seorang pria yang mengelola sebuah toko lampu kecil yang ternyata memiliki keunikan tersendiri. Toko ini dikunjungi oleh roh-roh yang sudah meninggal dan mereka membawa kisah-kisah dari dunia antara kehidupan dan kematian.

4. Blood Free (Woo Chae Woon)

Dalam drama futuristik yang mengangkat tema bioteknologi, Ju Ji Hoon memerankan karakter Woo Chae Woon, seorang mantan perwira angkatan laut yang kini bekerja sebagai bodyguard. Drama ini berfokus pada perusahaan Blood Free (BF), yang mendominasi pasar daging kultur yang direkayasa secara genetik. Di dalam BF, CEO Yun Ja Yu (Han Hyo Joo) dan On San (Lee Mu Saeng) mulai menghadapi keraguan tentang jalur yang mereka ambil dengan teknologi daging kultur ini.

5. Hyena (Yoon Hee Jae)

Ju Ji Hoon kembali ke dunia hukum dengan perannya sebagai Yoon Hee Jae, seorang pengacara elit yang cerdas dan percaya diri. Dalam drama ini, ia berkolaborasi dengan Jung Geum Ja (Kim Hye Soo), seorang pengacara yang tak kenal takut dan hanya memikirkan uang. Yoon Hee Jae dan Jung Geum Ja bersama-sama menghadapi kasus-kasus rumit dari klien-klien top Korea.

6. Kingdom (Lee Chang)

Salah satu peran paling ikonik Ju Ji Hoon adalah sebagai Lee Chang, Putra Mahkota Joseon yang harus berjuang untuk menyelamatkan negaranya dari wabah zombie yang menyerang. Dalam drama Korea bertema horor dan sejarah ini, Ju Ji Hoon berhasil menggambarkan kepemimpinan dan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi ancaman besar.

