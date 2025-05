Descendants of the Sun Drama Korea yang Laris di 27 Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Selatan, Descendants of the Sun, masuk dalam daftar salah satu drama Korea terlaris. Drama Descendants of the Sun ini sekarang telah sampai ke episode 10 dan telah diekspor ke 27 negara. "Angka itu masih akan bertambah," kata perusahaan produksi Next Entertainment World.

Mereka mengatakan drama yang menarik perhatian besar ini telah dilirik pasar luar negeri dan meningkatkan peluang lebih banyak kontrak penyiaran di masa depan. Cina dan Jepang telah membeli hak siar, masing-masing senilai 250.000 dolar AS dan 100.000 dolar AS per episode. Bahkan, aktor Korea Selatan pemeran utama di film Descendants of the Sun, Song Joong-ki dinobatkan sebagai selebriti paling populer di Cina.



Menurut perusahaan itu, dengan tarif yang dirahasiakan kepada publik, drama itu akan tayang juga di 25 negara lain, di antaranya Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Romania, Swedia, Spanyol, Polandia, Belgia, Belanda, Rusia, Austria, Finlandia, Turki, Saudi Arabia, United Emirat Arab, Iran, Taiwan, Hong Kong, Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, AS dan Singapura.

Daftar panjang itu cukup mencengangkan karena drama tersebut masih disiarkan di negara asalnya. Biasanya, sebuah drama televisi butuh waktu untuk disiarkan.

Descendants of the Sun baru ditayangkan setengahnya di episode 16, masih ada 18 episode lagi yang akan disiarkan. Drama itu telah diterjemahkan ke 32 bahasa dalam layanan situs video streaming AS Viki. Drama Korea itu ditayangkan secara eksklusif di situs itu dan menjadi salah satu dari 50 video terbaru yang paling banyak dicari. Mengingat popularitasnya yang makin menanjak, jumlah terjemahan akan bertambah, hanya soal waktu.

Descendants of the Sun berkisah tentang dokter dan tentara yang saling jatuh cinta di saat mereka berusaha menyelamatkan nyawa manusia dalam perang fiksi di negara Uruk. Sejak tayang perdana pada 24 Februari secara simultan di Korea Selatan dan Tiongkok, drama itu menjadi hits di kawasan Asia, demikian tulis Yonhap.



Popularitas Descendant of The Sun yang terus meroket itu bisa dilihat dari kinerjanya di Cina. Enam episode pertama berhasil mengumpulkan 700 juta view di iQiyi, situs streaming Cina yang memegang hak siar di sana.



Di Weibo, Twitter versi Cina, ada 4 miliar pencarian untuk "Descendants of the Sun" hingga saat ini, kata media setempat seperti dilansir Yonhap.



ANTARA