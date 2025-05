Di Grammy Pianis Muda Joey Alexander Sepanggung dengan Adele

TEMPO.CO, Jakarta - Pianis muda Indonesia Joey Alexander, 12 tahun, akan tampil dalam acara penghargaan musik Grammy Award ke-58 di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, Senin malam waktu setempat, 15 Januari 2016.



Selain memeriahkan pesta musik itu, Joey juga masuk dalam dua kategori nominasi, yaitu untuk kategori Best Jazz Instrumental Album untuk "My Favorite Things" serta Best Improvised Jazz Solo untuk "Giant Steps".



Joey menjadi orang Indonesia pertama yang masuk dalam nominasi ajang penghargaan bergengsi itu. Yang lebih hebat, Album "My Favourite Things" adalah album pertama anak berumur 12 tahun itu. Album itu dirilis pada 12 Mei 2015 lalu.



Prestasi Joey membuatnya dirinya dipilih menjadi salah satu sampul majalah musik Rolling Stone edisi Indonesia Nama Joey juga harum di dunia internasional. Albumnya sempat menjadi pemuncak tangga lagu Billboard Jazz. Ia pun beberapa kali diwawancarai media luar, dan banyak disebut sebagai Keajaiban Indonesia.



Dalam Grammy Award yang akan dihelat nanti malam, Joey akan sepanggung dengan musisi berbakat lain dari seluruh dunia, seperti Adele, Taylor Swift, Lady Gaga, Ellie Goulding, hingga Travis Barker.



Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengatakan jika selama berada di Amerika, Joey juga ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Pada tanggal 16 berharap Joey bisa ketemu Presiden bersama 800 diaspora di sana," kata Triawan pada 12 Februari lalu. Presiden saat ini ada di Amerika dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Amerika.



Di twitter pribadinya, @_JoeyAlexander, anak kelahiran 25 Juni 2003 ini mengatakan sudah berada di Amerika. Ia mengunggah foto dirinya di depan sebuah piano saat gladi resik acara Graamy.



Nanti malam, Joey Alexander bersanding dengan Terence Blanchard dan The E-Collective (Breathless), Robert Glasper & The Robert Glasper Trio (Covered: Recorded Live At Capitol Studios), Jimmy Greene (Beautiful Life) dan John Scofield (Past Present) akan memperebutkan Best Jazz Instrumental Album.



Sementara pada kategori Best Improvised Jazz Solo, Joey Alexander menempati nominasi bersama Christian McBride (Cherokee), Donny McCaslin (Arbiters of Evolution), Joshua Redman (Friend or Foe) dan John Scofield (Past Present).



EGI ADYATAMA | TABLOIDBINTANG.COM