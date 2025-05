Film Debut Sutradara Perempuan Buka Festival Film Cannes ke-78

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Cannes ke-78 secara resmi dimulai pada Selasa, 13 Mei 2025, di kota resor Cannes yang terletak di wilayah selatan Prancis. Tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraannya, pembukaan festival ini menampilkan film debut karya seorang sutradara perempuan.



Festival dimulai dengan penayangan film pembuka Leave One Day, karya debut dari sutradara Perancis Amelie Bonnin. Hal ini menjadi kali pertama karya debut menjadi karya pembuka di festival.1 hari yang lalu

Sebanyak 22 film panjang (feature) masuk dalam kompetisi utama dan bersaing untuk meraih penghargaan tertinggi yang dikenal sebagai Palme d'Or. Salah satu film yang mencuri perhatian adalah Resurrection atau dalam bahasa Mandarin berjudul "Kuang Ye Shi Dai", sebuah film bergenre detektif dan fiksi ilmiah karya sutradara asal Tiongkok, Bi Gan.

Selain kompetisi utama, Cannes juga memiliki sejumlah kategori lainnya. Salah satunya adalah kategori Out of Competition, yang menampilkan film-film pilihan meski tidak ikut bersaing memperebutkan Palme d'Or.



Dalam kategori ini, hadir film berjudul Partir un Jour atau Leave One Day, yang disutradarai oleh Amelie Bonnin, sineas asal Prancis. Saat berbincang dengan penyelenggara festival, Bonnin menyampaikan bahwa filmnya mengangkat isu hubungan antara ayah dan anak perempuan. Ia menjelaskan bahwa film ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kisah generasi pria yang tumbuh tanpa bekal keterampilan komunikasi yang baik.

Sementara itu, suasana festival semakin semarak dengan hadirnya berbagai elemen visual seperti poster raksasa Festival Film Cannes yang terpampang di beberapa titik kota. Salah satunya terlihat pada 12 Mei 2025, sehari sebelum pembukaan resmi, ketika seorang perempuan terlihat sedang melintas di depan poster besar acara tersebut di kawasan Cannes.

Pada edisi ke-78 ini, festival juga menyelenggarakan kompetisi dalam kategori Un Certain Regard. Kategori ini dikenal sebagai ajang yang memberikan ruang bagi sineas-sineas baru dengan karya yang dianggap berani, orisinal, dan menawarkan perspektif sinematik yang unik. Sebanyak 20 film terpilih untuk berpartisipasi dalam kategori ini pada tahun 2025. Sebagai catatan, pada penyelenggaraan tahun lalu atau Festival Cannes ke-77, film Black Dog karya sutradara China, Guan Hu, berhasil memenangkan penghargaan di kategori Un Certain Regard.

Penilaian terhadap film-film yang masuk ke dalam berbagai kategori akan dilakukan oleh dewan juri yang beranggotakan sembilan orang. Tahun ini, juri tersebut juga dipimpin oleh aktris ternama asal Prancis, Juliette Binoche, yang telah lama dikenal di dunia perfilman internasional. Para juri bertanggung jawab dalam menentukan pemenang dari setiap kategori yang diperlombakan.

Puncak dari rangkaian acara Festival Film Cannes ke-78 akan ditandai dengan upacara penutupan yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025. Dalam acara inilah para pemenang dari seluruh kategori akan diumumkan secara resmi kepada publik dan insan perfilman global.



Putri Safira Pitaloka dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.



