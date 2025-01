Dibintangi Hugh Jackman, Simak 5 Daya Tarik The Greatest Showman

TEMPO.CO, Jakarta - The Greatest Showman mulai beredar di jaringan bioskop Tanah Air pekan ini. Film yang dibintangi Hugh Jackman dan Michelle Williams ini meraih tiga nominasi di ajang Golden Globes untuk Film Musikal atau Komedi Terbaik, Pemeran Utama Pria (Musikal / Komedi) Terbaik, dan Lagu Tema Terbaik, This Is Me.



