Film Thunderbolts: Para Antihero MCU Melawan Kekuatan Gelap

Thunderbolts pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel yang terbit pada 1997, dan kini menjadi bagian dari MCU. Dimulai sejak perilisan Iron Man (2008) dan berkembang sampai mencakup 35 film hingga saat ini. Thunderbolts akan memperluas semesta MCU. Karakter-karakter yang dihadirkan sebelumnya telah diperkenalkan melalui film dan serial seperti Captain America: Civil War, Black Widow, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, serta The Falcon and the Winter Soldier.