Festival Film Cannes 2025: Juri Indonesia dan Persaingan Sinema

Film Renoir, A Useful Ghost dan Before The Sea Forgets. Setelah 17 tahun absen, kini Singapura kembali terpilih masuk dalam kompetisi utama bersama Renoir. Ini termasuk dalam kategori paling bergengsi dalam festival ini. Chie Hayakawa sebagai sutradara membawa kisah tentang perjuangan gadis 11 tahun di Tokyo dengan setting tahun 1987.

Nama-nama lainnya seperti Wes Anderson (The Phoenician Scheme), Ari Aster (Eddington), dan Jafar Panahi (It Was Just an Accident) juga meramaikan kompetisi. Film blockbuster seperti Mission: Impossible – The Final Reckoning akan diputar di luar kompetisi menunjukkan ragam genre dan daya tarik festival tahun ini.