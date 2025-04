Film A Minecraft Movie Pecahkan Rekor, Raup Pendapatan Rp 5 Triliun dalam 3 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Film A Minecraft Movie memecahkan rekor box office dengan meraup pendapatan 301 juta dolar AS atau Rp 5 triliun secara global setelah tayang selama tiga hari. Perolehan tersebut menjadikannya sebagai film adaptasi video game terlaris kedua setelah The Super Mario Bros. Movie (2023) yang meraup 377 juta dolar dalam akhir pekan pertamanya.



A Minecraft Movie dirilis di bioskop-bioskop Amerika pada Jumat, 4 April 2025. Dalam akhir pekan pertamanya, film ini meraup pendapatan sebesar 157 juta dolar di Amerika dan 144 juta dolar di luar negeri, menurut laporan The Hollywood Reporter pada Ahad, 6 April 2025. Hal tersebut membuat A Minecraft Movie menjadi film terlaris kedua tahun ini setelah Captain America: Brave New World yang memperoleh 410 juta dolar setelah delapan minggu tayang di layar lebar.



Melansir dari Variety, pasar terbesar untuk A Minecraft Movie di luar Amerika Serikat dan Kanada adalah Inggris dengan 19,9 juta dolar, Cina dengan 14,5 juta dolar, Meksiko dengan 11,2 juta dolar, dan Jerman dengan 10,6 juta dolar. Film A Minecraft Movie sendiri menghabiskan biaya produksi 150 juta dolar, tidak termasuk biaya pemasaran global.



"Kami sangat gembira A Minecraft Movie diterima dengan hangat oleh penonton di seluruh dunia," kata kepala studio film Warner Bros. Michael De Luca dan Pamela Abdy dalam pernyataannya.



Sinopsis A Minecraft Movie





A Minecraft Movie merupakan film yang diadaptasi dari video game Minecraft. Film ini berpusat pada empat orang yang tiba-tiba ditarik melalui portal misterius ke Overworld, negeri ajaib kubik yang tumbuh subur karena imajinasi. Overworld memungkinkan mereka menciptakan apa pun yang dibayangkan. Untuk kembali ke rumah, mereka harus menguasai kekhasan realitas baru mereka sambil memulai perjalanan dengan perajin ahli yang tak terduga.



Film ini dibintangi oleh Jason Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge, dan Danielle Brooks. Jack Black berperan sebagai Steve yang sangat ingin menjadi penambang. Steve bersatu dengan Garrett "The Garbage Man" Garrison (Jason Momoa), makelar Dawn (Danielle Brooks), dan saudara kandung yatim piatu Henry (Sebastian Hansen) dan Natalie (Emma Myers) untuk menghentikan penjahat piglin Malgosha (Rachel House), yang menguasai dimensi Nether dan mencoba menghancurkan Overworld.



A Minecraft Movie digarap oleh sutradara Jared Hess dan penulis skenario Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James, dan Chris Galletta. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 9 April 2025.