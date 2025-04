Pengepungan di Bukit Duri hingga Teror Bom Oklahoma

Perbesar

Adegan dalam film "Pengepungan di Bukit Duri. Come And See Pictures

Ringkasan Berita Film 'Pengepungan di Bukit Duri' karya Joko Anwar bercerita tentang Indonesia pada 2027.

Film asal Korea Selatan 'Streaming' juga bisa menjadi pilihan tontonan akhir pekan Anda.

Ada juga film dokumenter berjudul 'Oklahoma City Bombing' yang tayang di Netflix.