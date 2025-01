Film Battle of Surabaya Dapat Penghargaan di Milan

TEMPO.CO, London - Film karya sineas muda Indonesia, Battle of Surabaya, menorehkan prestasi di kancah internasional dan dinobatkan sebagai film animasi terbaik dalam Milan International Filmmaker Festival 2017.



"Film animasi layar lebar 2D Indonesia itu unggul atas enam nomine lain dari berbagai negara," kata Counsellor Pensosbud KBRI Roma, Charles F. Hutapea, kepada Antara London, Senin, 5 Desember 2017.



Trofi kemenangan secara resmi diserahkan melalui malam penghargaan di kota Milan, Sabtu, 2 Desember 2017. Dalam kesempatan tersebut, pihak produser film Battle of Surabaya, MSV Pictures, yang berhalangan hadir, diwakili Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Italia. Partisipasi dalam kegiatan tersebut juga didukung KBRI Roma.



Dubes RI untuk Italia, Esti Andayani, mengatakan kemenangan ini merupakan pengakuan atas keunggulan kemampuan anak bangsa di bidang film animasi sekaligus mencerminkan kemajuan industri kreatif Indonesia.



"Terpilihnya Battle of Surabaya sebagai film animasi terbaik di kancah perfilman internasional membuktikan bahwa Indonesia pantas diperhitungkan sebagai animator kelas dunia," ujarnya.



Ketua PPI Italia Bashofi, yang mewakili MSV Pictures menerima penghargaan tersebut, menyatakan turut berbangga dengan pencapaian itu.



Ajang Milan International Filmmaker Festival 2017 dilaksanakan pada 25 November-2 Desember 2017 dan dihadiri para pembuat film bertalenta tinggi dari seluruh dunia.



Bashofi mengakui bangga berkesempatan menjadi saksi tingginya apresiasi terhadap film yang disutradarai Aryanto Yuniawan tersebut.



"Hal ini membanggakan dan semakin mendorong semangat kita sebagai generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi," ucapnya.



Milan International Filmmaker Festival merupakan bagian dari The Film Festival International, rangkaian festival film bergengsi di lima kota di Eropa. Kota-kota tersebut adalah London, Nice, Madrid, Amsterdam, dan Milan. Tidak hanya berkutat dalam kompetisi film terbaik, festival film ini juga menjadi ajang temu bisnis pelaku film dunia.



Film Battle of Surabaya, yang disutradarai Aryanto Yuniawan, mengambil latar belakang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Selain memenangi berbagai penghargaan, film ini dilirik Walt Disney Pictures yang membantu distribusi global. Dengan kemenangan Battle of Surabaya, animator Indonesia diharapkan semakin mampu meraih pasar film animasi global.