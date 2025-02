Film Rekomendasi Pekan Ini: dari Captain America hingga Attack on Titan

SEJUMLAH film baru tayang di bioskop Indonesia pada pekan ini. Salah satunya Captain America: Brave New World yang tayang sejak 11 Februari 2025. Meski ini menjadi film keempat Captain America, nyatanya Brave New World menjadi lembar baru bagi sang pahlawan super.

Film Bridget Jones: Mad About the Boy. Universal Pictures

Selain Captain America, ada film drama komedi dari Inggris berjudul Bridget Jones: Mad About the Boy yang tayang di bioskop Indonesia sejak 14 Februari 2025. Bridget Jones menggambarkan kehidupan percintaan perempuan bernama Bridget Jones. Ia menjadi janda setelah kehilangan suaminya, Mark Darcy, yang diperankan oleh Colin Firth.

Selain dua film di atas, masih ada film anime Jepang berjudul Attack on Titan: The Last Attack, salah satu anime dengan penggemar terbanyak di dunia saat ini. Anime ini berlatar di dunia tempat umat manusia hidup di wilayah yang dikelilingi tiga lapis tembok besar, yang melindungi mereka dari makhluk pemakan manusia berukuran raksasa yang dikenal sebagai Titan.

Masih dari Asia Tenggara, ada Hello, Love, Again yang bisa dinikmati dari platform streaming Netflix. Film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, Hello, Love, Goodbye, dari Filipina. Kisah Hello, Love, Again dimulai dengan kunjungan karakter pria bernama Ethan ke Calgary, Kanada, pada 2020. Ethan berniat menemui kekasihnya, Joy, yang bekerja di sana. Rupanya Ethan punya rencana lain: ia ingin melamar Joy. Beruntung, Joy menerima lamaran tersebut.