Film Pilihan Akhir Pekan: dari Animasi Lokal hingga Wallace & Gromit

MEMBUKA tahun 2025, sejumlah rumah produksi sinema lokal dan internasional merilis film anyar. Dari dalam negeri, terdapat film animasi lokal berjudul Zanna: Whisper of Volcano Isle yang tayang di bioskop sejak 2 Januari 2025.

Zanna: Whisper of Volcano Isle adalah film animasi terbaru MNC Animation yang disutradarai Larry Whitaker. Film ini mengisahkan seorang gadis bernama Zanna yang terpisah dari keluarganya. Tak sengaja Zanna masuk ke dunia ajaib dan berjumpa dengan dua peri cantik bernama Dinda serta Novi. Petualangan Zanna di dunia ajaib pun dimulai. Ditemani Dinda dan Novi, ia mengembara hingga melawan peri jahat.

Film animasi ini dibintangi Alya Nurshabrina, Ghea Indrawati, dan Brooklyn Alif Rea sebagai pengisi suara. Film ini menyuguhkan tampilan visual yang ciamik serta menyasar anak-anak dan keluarga.

Film-film Perjuangan Perempuan Melawan Diskriminasi Masih film lokal, ada pula film horor berjudul Panggonan Wingit 2 "Miss K". Film ini mengambil latar cerita tahun 1988 di Surabaya, Jawa Timur. Dua kakak-adik, Alma (diperankan Cinta Laura Kiehl) dan Mia (diperankan Callista Arum), yang belum lama kehilangan ibunya, harus pindah ke Surabaya.

Mia mendapat pekerjaan sebagai manajer di Apartemen Sasmaya. Bisa ditebak, apartemen tersebut rupanya berhantu, tepatnya di lantai 6 yang sengaja dikosongkan. Namun, karena suatu masalah, Alma justru datang ke sebuah kamar di lantai tersebut yang dihuni hantu perempuan dan anak-anak. Sejak saat itu teror mengerikan mengganggu Alma dan Mia.

Film ini merupakan kelanjutan dari Panggonan Wingit yang tayang pada 2023. Kedua film ini mengangkat kisah misteri dari tempat-tempat yang angker. Film Panggonan Wingit 2 "Miss K" disutradarai Guntur Soeharjanto. Film ini mendapat respons cukup bagus dengan skor 7,1/10 menurut situs web film IMDb.

Ada juga film Asia berjudul The Prosecutor yang dibintangi aktor laga kondang Donnie Yen. Bahkan Donnie Yen merangkap tugas sebagai sutradara pada film berdurasi 117 menit itu.

Nama Donnie Yen tentu punya tempat tersendiri bagi pencinta film laga Mandarin. Ya, aktor 61 tahun itu dikenal perannya sebagai Ip Man dalam tiga film: Ip Man 1, 2, dan 3. Adapun The Prosecutor bercerita tentang Fok Chi Ho (diperankan Donnie Yen), seorang jaksa yang mencoba memberantas kecurangan peradilan.

Ia menemukan celah kecurangan, dari polisi, hakim, hingga pengacara. Bukan cuma beradu argumen dengan pengacara licik di persidangan, Fok Chi Ho juga harus melawan sindikat narkoba jahat yang terlibat dalam kongkalikong pengadilan.

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever

Jika tak sempat ke bioskop, ada beberapa pilihan film dari layanan streaming, seperti Netflix. Film berjudul Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever bisa menjadi pilihan tontonan anyar di Netflix. Film berdurasi 88 menit itu baru dirilis di Netflix pada 1 Januari 2025.

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever adalah film dokumenter karya sutradara Chris Smith yang bercerita tentang perjalanan Bryan Johnson, pengusaha kaya raya, yang ingin panjang umur hingga 200 tahun. Johnson menginvestasikan tubuh dan kekayaannya dalam upaya menantang proses penuaan dan mencari cara untuk mencapai keabadian.

Film ini mengeksplorasi misi ambisius Johnson untuk mengalahkan penuaan. Melalui narasi yang menarik, dokumenter ini tidak hanya menampilkan usaha Johnson, tapi juga mengajak penonton merenungkan implikasi etis dan filosofis dari pencarian keabadian di era modern.

Masih dari Netflix, ada film animasi Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl yang bisa disaksikan mulai 3 Januari 2025. Film ini merupakan bagian dari seri populer Wallace & Gromit karya Nick Park dan Aardman Animations. Wallace adalah seorang penggemar keju yang ceroboh sedangkan Gromit adalah anjing cerdas dan setia yang selalu berusaha membantu serta menyelamatkan majikannya dari masalah yang dibuatnya sendiri.