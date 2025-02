Film Setetes Embun Cinta Niyala, Kolaborasi Pertama Netflix dan MD Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix dan MD Entertainment berkolaborasi membuat film Indonesia terbaru berjudul Setetes Embun Cinta Niyala. Diadaptasi dari novel karya Habiburrahman El Shirazy, film drama religi ini dijadwalkan tayang pada Senin, 31 Maret 2025 di Netflix secara global.



"Ini adalah proyek drama religi pertama Netflix. Trobosan bagi MD Entertainment dan Netflix, kami bisa punya film drama religi," kata produser Manoj Punjabi dalam acara Next on Netflix yang digelar di Jakarta pada Rabu, 5 Januari 2025.

Setetes Embun Cinta Niyala Gambarkan Cinta Universal