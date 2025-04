Gitaris Ricky Siahaan Berpulang: Jejak Seringai di Dunia Metal

“Ricky Siahaan has left the stage. Gitaris kami, sahabat kami, saudara kami, Ricky, telah berpulang secara mendadak setelah menyelesaikan set di penutupan tur kami di Tokyo, Jepang,” tulis akun Instagram resmi Seringai , dikutip pada Minggu 20 April 2025 yang dilansir dari Antara , Ahad, 20 April 2025.

Dirangkum dari p2.stekom.ac.id, awal terbentuknya band Seringai bermula dari Arian, vokalis yang saat itu baru saja bubar dari grup musik sebelumnya, Puppen. Ia kemudian punya ide untuk membuat band baru dengan konsep musik yang berbeda dari yang pernah mereka mainkan. Arian mengajak Ricky Siahaan dari band Step Forward untuk bergabung membentuk grup baru. Bersama gitaris Adhitya Ardinugraha dari Pure Saturday, bassis Regina Citra Arini dari Traxap, dan drummer Edy Khemod, mereka membentuk band bernama Derai. Musik Derai terinspirasi dari band-band seperti At the Drive-In, Texas is the Reason, dan Kiss It Goodbye.