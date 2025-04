Greg Berlanti dan Proyek Live-action Scooby-Doo

NETFLIX akan menayangkan Scooby-Doo melalui adaptasi live-action. Proyek ini melibatkan Greg Berlanti, Sarah Schechter dan Leigh London Redman sebagai produser eksekutif melalui Berlanti Productions. Sebelumnya, Netflix telah menayangkan live-action dari beberapa serial animasi populer, seperti adaptasi dari One Piece dan Avatar: The Last Airbender.

Live-action Scooby-doo ini pada musim panas di Camp Ruby-Spears tempat Shaggy dan Daphne terlibat dalam misteri yang melibatkan Scooby-Doo yang mungkin menjadi saksi pembunuhan. Mereka bergabung dengan Velma ilmuwan pragmatis dan Freddy pemuda misterius untuk memecahkan kasus yang mengungkap rahasia kelam masing-masing karakter.

Tentang Greg Berlanti

Dikutip dari Comic Book, Greg Berlanti melejit setelah mengembangkan serial televisi DC CW Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, dan Superman and Lois. Kini, ia bertindak sebagai produser eksekutif bekerja sama dengan Warner Bros Television dan Netflix untuk live-action Scooby-Doo. “Salah satu pekerjaan pertama dan favorit saya di Hollywood adalah duduk bersama Bill Hanna dan Joe Barbera saat mereka menandatangani sel animasi,” kata Greg Berlanti.

Cerita Mystery Inc

Serial ini akan menjadi cerita asal-usul dari geng Mystery Inc. Latar belakang ceritanya berpusat pada musim panas terakhir mereka di Camp Ruby-Spears, ketika mereka terlibat dalam misteri yang melibatkan seekor anak anjing Great Dane bernama Scooby-Doo. Anjing ini diduga menjadi saksi dalam pembunuhan yang mengungkap rahasia kelam setiap anggota geng.

Selama musim panas terakhir para remaja di Camp Ruby-Spears, Shaggy dan Daphne, kedua sahabat lama ini secara tidak sengaja terlibat dalam misteri anak anjing Great Dane yang hilang. Pemecahan misteri pun dimulai bersama penduduk kota.

Tentang Scooby-Doo

Sejak debutnya pada 1969, Scooby-Doo telah menjadi salah satu warisan budaya pop. Dikutip dari Variety, sebelumnya, Scooby-Doo telah beberapa kali diadaptasi ke format live-action.

Film paling terkenal Scooby-Doo (2002) yang dibintangi Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, dan Linda Cardellini, dengan Neil Fanning sebagai pengisi suara Scooby. Sekuel Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004) dengan para pemeran yang sama.

Scooby-Doo! The Mystery Begins (2009) dan Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster (2010) yang ditayangkan di Cartoon Network. Proyek animasi juga terus berkembang sejak serial kartun asli tayang pada 1969.

Pilihan Editor: Netflix akan Menayangkan Serial Live Action Scooby-Doo